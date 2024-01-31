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В отношении Экибастузской ГРЭС-1 начато расследование

Опубликовано:

ГРЭС
ГРЭС. Иллюстративное фото: gov.kz

Антимонопольное расследование начато в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

Как отмечается на сайте ведомства, о проведении расследования в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова" по признакам злоупотребления доминирующим положением председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил в ходе коллегии. Он также поделился подробностями относительно обвинений.

"Компания из года в год преднамеренно не реализует часть своего объема, отказываясь от конкуренции на торгах для поддержания цен на предельно допустимом уровне, что в итоге приводит к удорожанию электрической энергии для конечных потребителей", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что расследование продолжается. По ее итогам будет дана соответствующая оценка действиям объекта расследования.

ЧП на ТЭЦ в Экибастузе в прошлом году

Напомним, что в конце ноября 2022 года на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Ситуация в Экибастузе после аварии на ТЭЦ

Несмотря на то, что авария была устранена, в городе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Перед Новым годом несколько раз появлялись сообщения о том, что в Экибастузе из-за повреждений на теплосетях временно будет отключена подача тепла в ряде зданий.

Повреждения продолжали устранять и в начале января, при этом отключая подачу тепла в жилые дома и офисные здания.

Ночью 7 января 2023 года на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация: в работе осталось три котлоагрегата из шести, температура подачи тепла на город была снижена до 47 градусов.

В начале февраля стало известно, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Однако 18 февраля в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на трубопроводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058520-v-otnoshenii-ekibastuzskoy-gres-1-nachato-rassledovanie/

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