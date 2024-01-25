Токаев встретился с основателями Kaspi.kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сооснователей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Kaspi.kz.

Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву об успешном IPO Kaspi.kz на фондовой бирже NASDAQ в США. На этой бирже размещены акции ведущих технологических компаний мира, таких как Apple, Amazon, Google и многих других.

Глава государства поздравил сооснователей Kaspi.kz с этим достижением.

Президент также обсудил с Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе перспективы улучшения инвестиционного климата для привлечения еще большего количества ведущих мировых инвесторов в нашу страну.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейшая казахстанская технологическая компания Kaspi.kz провела IPO на бирже NASDAQ в США. IPO Kaspi.kz стало крупнейшим в США с октября прошлого года и одним из первых в 2024 году, сообщают представители компании.

Визит Токаева в Алматы

Отметим, что сегодня президент находится с рабочим визитом в Алматы.

В рамках визита он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в Алматы.

Также президент провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

Позже он ознакомился с работой Ситуационного центра в Алматы. Аким города Ерболат Досаев отметил, что центр будет эффективным инструментом для принятия качественных решений на основе анализа Big Data и внедрения концепции Open Data.

Также Токаеву рассказали о развитии транспортной системы города, в том числе о создании новых линий BRT, LRT и метро в Алматы.

Долее президент посетил здание городского акимата, восстановленное после январских событий.

Позже глава государства провел встречи с основателем Astana Motors Нурланом Смагуловым и с председателем правления АО "Казахтелеком" Куанышбеком Есекеевым.