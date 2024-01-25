Токаев встретился с основателями Kaspi.kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сооснователей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент был проинформирован о результатах деятельности и перспективах развития Kaspi.kz.
Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву об успешном IPO Kaspi.kz на фондовой бирже NASDAQ в США. На этой бирже размещены акции ведущих технологических компаний мира, таких как Apple, Amazon, Google и многих других.
Глава государства поздравил сооснователей Kaspi.kz с этим достижением.
Президент также обсудил с Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе перспективы улучшения инвестиционного климата для привлечения еще большего количества ведущих мировых инвесторов в нашу страну.
Напомним, ранее стало известно, что крупнейшая казахстанская технологическая компания Kaspi.kz провела IPO на бирже NASDAQ в США. IPO Kaspi.kz стало крупнейшим в США с октября прошлого года и одним из первых в 2024 году, сообщают представители компании.
Визит Токаева в Алматы
Отметим, что сегодня президент находится с рабочим визитом в Алматы.
В рамках визита он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в Алматы.
Также президент провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.
Позже он ознакомился с работой Ситуационного центра в Алматы. Аким города Ерболат Досаев отметил, что центр будет эффективным инструментом для принятия качественных решений на основе анализа Big Data и внедрения концепции Open Data.
Также Токаеву рассказали о развитии транспортной системы города, в том числе о создании новых линий BRT, LRT и метро в Алматы.
Долее президент посетил здание городского акимата, восстановленное после январских событий.
Позже глава государства провел встречи с основателем Astana Motors Нурланом Смагуловым и с председателем правления АО "Казахтелеком" Куанышбеком Есекеевым.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057577-tokaev-prinyal-vyacheslava-kima-i-mihaila-lomtadze/