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Токаев дал поручения главе "Казахтелекома"

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Касым-Жомарт Токаев и Куанышбек Есекеев
Токаев и глава "Казахтелекома". Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений председателю правления АО "Казахтелеком" Куанышбеку Есекееву в ходе личной встречи, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы группы компаний "Казахтелеком" в 2023-м году и ознакомился с планами на предстоящий период.

Президенту было доложено о ходе исполнения его поручения по ускоренному внедрению сети 5G к концу 2025 года. Как сообщил Куанышбек Есекеев, разработан план по строительству более 7 тысяч базовых станций. По его словам, компания первой и пока единственной на пространстве СНГ внедрила технологию 5G в промышленную эксплуатацию.

Глава государства также был проинформирован о работе по улучшению качества сервиса. В этом году 63 тысячи абонентов компании планируют перевести с устаревших медных линий на современные оптические, 50 тысячам клиентам будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками.

Помимо этого, президенту доложили о ходе работ над проектом по строительству Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Данный проект даст возможность увеличить транзит международного трафика по нашей территории, превратив Казахстан в важнейший региональный телекоммуникационный хаб.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность цифровизации экономики и социальной сферы, поскольку возможности, которые предоставляют новые телекоммуникационные технологии, сейчас во многом определяют степень конкурентоспособности страны на международной арене.

Глава государства также отметил необходимость обеспечения всех граждан современными телекоммуникационными услугами и поручил продолжить своевременную реализацию всех инвестиционных проектов компании.

Визит Токаева в Алматы

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы вчера вечером. Сегодня он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в городе. После этого Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

На мероприятии президент обратился в министру по ЧС Сырыму Шарипханову, заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы и призвал извлечь уроки из этой ситуации.

Кроме того, глава государства дал Генеральной прокуратуре и Агентству по противодействию коррупции совместное поручение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057578-tokaev-dal-porucheniya-glave-kazahtelekoma/

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