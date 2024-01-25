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Токаев принял основателя Astana Motors Нурлана Смагулова

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Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Смагулов
Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Смагулов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял основателя компании Astana Motors Нурлана Смагулова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован об итогах работы компании и реализации индустриальных проектов по развитию и локализации автопрома в Казахстане.

Как сообщил Нурлан Смагулов, компании в составе Astana Motors за 2023 год уплатили налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей в местный и республиканский бюджеты на сумму 140 миллиардов тенге. Сегодня в штате работают 6489 человек, из них на производстве – 1615 человек.

Заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty в прошлом году произвели 48857 легковых автомобилей и 981 единицу коммерческой техники.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что продолжается строительство мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, GWM (Haval), Changan. Мощность завода составит 90 тысяч единиц в год, из которых 40% объема предназначено на внутренний рынок, 60% – на экспорт. Завершение строительства запланировано на февраль 2025 года. Глобальная цель Astana Motors – перейти на 100-процентное мелкоузловое производство со сваркой и окраской кузовов (CKD) в 2027 году.

Президент отметил, что развитие обрабатывающей промышленности, в том числе автомобилестроения, является приоритетом индустриальной политики.

По данным с официального сайта компании, в 1992 Нурлан Смагулов основал Казахскую Моторную Компанию "Астана Моторс". Основной вид деятельности компании – реализация и производство автомобилей, предоставление сервисного обслуживания.

Визит Токаева в Алматы

Отметим, что сегодня президент находится с рабочим визитом в Алматы.

В рамках визита он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в Алматы.

Также президент провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

Позже он ознакомился с работой Ситуационного центра в Алматы. Аким города Ерболат Досаев отметил, что центр будет эффективным инструментом для принятия качественных решений на основе анализа Big Data и внедрения концепции Open Data.

Также Токаеву рассказали о развитии транспортной системы города, в том числе о создании новых линий BRT, LRT и метро в Алматы.

Долее президент посетил здание городского акимата, восстановленное после январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2057572-tokaev-prinyal-osnovatelya-astana-motors-nurlana-smagulova/

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