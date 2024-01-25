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Токаев осмотрел восстановленное здание акимата Алматы (фото)

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Касым-Жомарт Токаев в акимате Алматы
Касым-Жомарт Токаев осмотрел восстановленное здание акимата Алматы. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы посетил восстановленное здание городского акимата, где сейчас полностью завершены 3 павильона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал Акорды, программа рабочей поездки главы государства в Алматы продолжилась посещением восстановленного здания городского акимата.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в ходе реконструкции были применены современные материалы и технологии, которые сделали здание акимата значительно более энергоэффективным.

Учитывая историческую значимость здания, было принято решение сохранить его исторический архитектурный облик. Восстановлена мраморная отделка фасадов, внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде", - говорится в сообщении.

Отремонтированное здание акимата Алматы
Отремонтированное здание акимата Алматы. Фото: akorda.kz

Отремонтированное здание акимата Алматы
Отремонтированное здание акимата Алматы. Фото: akorda.kz

Отмечается, что на данный момент полностью завершены 3 павильона здания, в которых с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города.

Лестничный пролет
Отремонтированное здание акимата Алматы. Фото: akorda.kz

Президенту было доложено и о том, что сейчас продолжаются работы в павильоне № 4, который больше всего пострадал от пожара.

"Из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100%, вследствие чего пришлось полностью демонтировать купол.

Сегодня установлена новая конструкция, которая значительно легче прежней. Все строительные работы планируется завершить до конца февраля текущего года", - отмечается в сообщении.

Отремонтированное здание акимата Алматы
Отремонтированное здание акимата Алматы. Фото: akorda.kz

Отремонтированное здание акимата Алматы
Отремонтированное здание акимата Алматы. Фото: akorda.kz

Холл акимата
Отремонтированное здание акимата Алматы. Фото: akorda.kz

Ранее мы писали о том, что на ремонт сгоревшего при Қантаре здания акимата Алматы ушло 17 млрд тенге. Как оно выглядит сейчас, мы показали здесь.

Напомним, в Алматы президент Токаев прибыл накануне вечером. Сегодня в рамках рабочего визита он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в Алматы.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также провел совещание по вопросам сейсмической безопасности, назвав правильным решение местных властей не включать сирену во время землетрясения в Алматы, чтобы не создавать панику.

В ходе выступления Токаев также указал на то, что Алматы был не вполне готов к подобной ЧС и заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в городе. Токаев прокомментировал работу МЧС во время землетрясения в Алматы и порекомендовал ведомству переосмыслить свою деятельность.

Президент также обратился к алматинцам после землетрясения и призвал горожан сохранять спокойствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057564-tokaev-osmotrel-vosstanovlennoe-zdanie-akimata-almaty/

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