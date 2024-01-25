Токаев осмотрел Ситуационный центр в Алматы

Президент ознакомился с работой Ситуационного центра в Алматы, который позволяет получать информацию о жизни города в реальном времени, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел Ситуационный центр Алматы, который позволяет получать информацию о жизни мегаполиса в режиме реального времени, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Аким Ерболат Досаев рассказал Токаеву, что центр будет эффективным инструментом для принятия качественных решений на основе анализа Big Data и внедрения концепции Open Data.

Центр позволяет собирать и анализировать данные по всем аспектам жизнедеятельности города, информировать население и получать городскими властями обратную связь от жителей.

В настоящее время Ситуационный центр Алматы состоит из 53 модулей, охватывающих все сферы жизнедеятельности города. Сбор данных осуществляется от более 50 организаций, а также государственных и городских информационных систем (сайт Бюро национальной статистики, "Карта уголовных правонарушений", "Служба 109", "Единая система видео мониторинга", "Сергек", "Онай", Метрополитен, ДЧС и др.).

В соответствии с поручением президента особое внимание уделяется безопасности детей. В 2023 году впервые в Алматы были внедрены комплексные системы безопасности во всех государственных школах и детских садах. Главе государства было доложено, что система включает в себя 4 компонента: цифровые камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, противопожарные системы безопасности, специальные турникеты с Face ID.

"Искусственный интеллект должен служить повышению благосостояния граждан, и, в частности, жителей Алматы. Поэтому я поддерживаю ваши планы по внедрению инструментов искусственного интеллекта. Это первое. Во-вторых, надо обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Это видно невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь искусственный интеллект должен сыграть свою роль. И, конечно же, безопасность. Безопасность должна быть на первом месте", – сказал лидер Казахстана.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы вчера вечером. Сегодня он посетил футбольный центр Footlab и проверил строительство объектов водоснабжения в городе. После этого Токаев провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

На мероприятии президент обратился в министру по ЧС Сырыму Шарипханову, заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы и призвал извлечь уроки из этой ситуации.

Кроме того, глава государства дал Генеральной прокуратуре с Агентством по противодействию коррупции совместное поручение.

Добавим, по информации на официальном сайте, Ситуационный центр Алматы – это цифровая платформа, предназначенная для комплексного мониторинга городской инфраструктурой, которая объединяет передовые технологии, данные и аналитические инструменты с целью обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни горожан.