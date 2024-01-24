Наделить акимат Алматы особым статусом после землетрясения предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек сделал ряд предложений в связи с произошедшим землетрясением в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане на законодательном уровне есть ряд неурегулированных вопросов по предупреждению землетрясений и восстановлению ущерба после них.

Он предложил парламенту и правительству принять ряд мер в кратчайшие сроки, поскольку "промедление чревато большой катастрофой".

"Первое. Внести законодательный запрет на предоставление земельных участков на участках с тектоническими разломами, а также в селе- и оползоопасных зонах.

Второе. Внести запрет на выдачу исходных материалов и разрешительных документов на строительство в зонах с тектоническими разломами.

Третье. Маслихату и акимату предоставить особой статус в виде дополнительной компетенции по разработке и утверждению правил застройки территории города.

Четвертое. Ввести практику проведения обязательного сейсмоаудита возведенного объекта с применением виброиспытаний.

Пятое. Ввести практику согласований с органами в сфере ЧС, сейсмослужбами и КазНИИСА предоставления земельных участков, землеустроительных проектов, материалов госэкспертизы ПСД и градостроительной экспертизы.

Шестое. Ввести запрет на строительство многоэтажных, даже выше двух этажей ЖК на горных "прилавках" города Алматы", – заявил депутат.

Землетрясения в Алматы

В ночь на в 23 января жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы. В 00:43 были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

Позже в южной столице вновь ощущались подземные толчки.

Многих алматинцев возмутило то, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до. Вчера на брифинге глава ДЧС Алматы объяснил, почему так произошло. Он также ответил, почему не сработали городские сирены.

Кроме того, депутат Екатерина Смышляева высказалась о том, почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении, и предложила внести поправки в законодательство.

Сегодня замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал SMS с предупреждением о землетрясении, которые не пришли алматинцам. Он отметил, что уведомления были отправлены вовремя, однако пришли они с запозданием из-за технических особенностей.

Также депутат Ерлан Барлыбаев заявил, что на систему оповещения при ЧС в Алматы, которая даже "не почесалась" в день землетрясения, потратили 1,1 млрд тенге.