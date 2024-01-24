"Отправили вовремя, не успели дойти": Минцифры о не пришедших SMS при землетрясении в Алматы

В кулуарах мажилиса замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал SMS с предупреждением о землетрясении, которые не пришли алматинцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министра спросили, провел ли МЦРИАП проверку по факту сбоя SMS-рассылки в Алматы при чрезвычайной ситуации.

"Сбоя не было: была медленная рассылка. Когда это произошло? 23 января. Сегодня у нас 24 января. Не успели, я так отвечу", - заявил он.

Вице-министр также заявил, что МЦРИАП не выделял бюджетные деньги на SMS-оповещение казахстанцам при ЧС, потому что рассылку должны были обеспечить операторы связи за свой счет.

"Мы деньги не выделяли, потому что в рамках шестой статьи закона о гражданской защите операторы обязаны осуществлять массовую рассылку SMS", - заявил Асхат Оразбек.

Вице-министр добавил, что работающие в Казахстане операторы связи отправили SMS "сразу, как получили сообщение от МЧС" - проблемой стало то, что по сетям коммуникации сообщения доходили долго.

"Они отправили вовремя, SMS не успели дойти. Это проблема. (…) Мы будем решать ее комплексно. Мы будем внедрять систему мгновенных сообщений. Сейчас в мажилисе было первое чтение по закону о связи - вчера мы с депутатами встречались, чтобы эту норму во втором чтении внести в этот законопроект. (…) Мгновенные сообщения позволят в течение нескольких секунд оповестить каждого абонента. Это и есть решение", - добавил Оразбек.

Землетрясение в Алматы

В ночь на вторник, 23 января, жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы.

В 00:43 были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

Позже в южной столице вновь ощущались подземные толчки.

Многих алматинцев возмутило то, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до. Вчера на брифинге глава ДЧС Алматы объяснил, почему так произошло. Он также ответил, почему не сработали городские сирены.

Кроме того, депутат Екатерина Смышляева высказалась о том, почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении, и предложила внести поправки в законодательство.