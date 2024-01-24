"Получили от Google, но не от МЧС": депутат раскритиковал систему оповещений в Алматы

Депутат Екатерина Смышляева высказалась о том, почему алматинцев не предупредили по SMS о землетрясении, и предложила внести поправки в законодательство, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Сергей Пономарев в ходе обсуждения проекта закона по вопросам связи, цифровизации и улучшения инвестклимата сферы информатизации.

"Вчерашнее землетрясение в Алматы показало очевидные изъяны системы оповещения граждан. Google через Android сообщил об этом алматинцам. Мы почему-то получили об этом информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национального оператора.

Возникает резонный вопрос: кто должен в критической ситуации позаботиться о нас - Билл Гейтс или, может, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Почему не срабатывают каналы связи?" - задался он вопросами.

В ответ Екатерина Смышляева рассказала о необходимости совершенствования закона.

"Действительно, у нас был констатирован сбой. Кто в этом виноват, сейчас, я думаю, вопрос этот разбирается предметно. Там, я думаю, источник информации где-то не вовремя подал информацию, где-то, может быть, не сработала система оповещения.

У нас на сегодня в действующем законе есть обязательство оператора связи по рассылке коротких сообщений. Но короткие сообщения в сроках никаким образом не ограничены: они могут рассылаться в течение дня и так далее. Поэтому здесь мы видим, наверное, необходимость пересмотреть и ввести понимание мгновенных сообщений. Это в тех случаях, когда ЧС. Они должны быть короткие и мгновенные: одновременно рассылаться пользователям", - заявила она.

Депутат отметила, что по обязательствам операторов они могут поработать в рамках законопроекта.

"И второй момент. Есть сегодня широковещательные технологии рассылки - они у нас сегодня не внедрены в промышленную эксплуатацию: в "пилоте" только используются.

Я думаю, что над этой технологией нам тоже следует поработать, но это вторая задача: ее нужно решать уже в рамках бюджетных комиссий, это потребует выделения денежных средств. По первой норме, я думаю, мы сможем отработать в рамках нашего законопроекта", - резюмировала она.

Напомним, в ночь на вторник, 23 января, жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла. Вчера днем и сегодня утром в южной столице вновь ощущались подземные толчки.

Многих алматинцев возмутило то, что SMS-оповещения о землетрясении пришли уже после самого землетрясения, тогда как оповещения от Google пришли за несколько минут до. Вчера на брифинге глава ДЧС Алматы объяснил, почему так произошло. Он также ответил, почему не сработали городские сирены.

Как включить оповещения о землетрясении от Google

Как сообщается на официальном сайте Google, смартфоны могут определять, что недалеко от него произошло землетрясение, но для этого на них должна быть включена геолокация Google.

Телефон использует данные о вашем приблизительном местоположении, чтобы сообщать о том, что поблизости началось землетрясение с магнитудой не ниже 4,5. Для рассылки используются данные оповещений Android о землетрясениях.

Чтобы получать оповещения, необходимо включить на устройстве Wi-Fi или мобильный интернет.

Откройте настройки телефона. Выберите "Безопасность и экстренные случаи", далее - "Оповещения о землетрясениях".

Если вы не видите пункт "Безопасность и экстренные случаи", нажмите "Местоположение", далее - "Дополнительно", далее - "Оповещения о землетрясениях".

3. Включите или отключите параметр "Оповещения о землетрясениях".