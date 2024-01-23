Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Главный эколог Казахстана высказался о консервах с мясом сайгака для Ди Каприо

Опубликовано:

Стадо сайгаков в степи
Сайгаки. Иллюстративное фото: vzmaze / Getty images

Глава Минэкологии на брифинге правительства высказался по поводу восторга Леонардо ди Каприо по сохранению сайги в Казахстане на фоне их активного отстрела, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ерлана Нысанбаева, есть ли у ведомства в планах отправить консервы с мясом сайги Леонардо ди Каприо. Ведь ранее он восхищался успехами Казахстана по сохранению сайги. А сейчас идет активный их отстрел.

"В соответствии с биологическим обоснованием он (отстрел – прим. ред.) будет продолжаться до 20 февраля", – сказал министр.

При этом он заявил, что сегодня не только известный голливудский актер Ди Каприо, но и многие международные организации шлют Казахстану письма со словами благодарности, что смогли увеличить численность практически исчезавшего вида.

"Это говорит о том, что была проделана большая работа. Но вместе с тем воспринимается международными организациями и другая сторона медали – то, что сегодня она наносит урон, и ее надо регулировать.

Такая практика имеется в мире. В Германии круглый год регулируется численность диких кабанов, в Финляндии – оленей.

Конечно, мы, люди сами виноваты: мы нарушили систему саморегуляции. И сегодня мы вынуждены заниматься регулированием численности сайгаков, чтобы уменьшить ущерб, который наносится сельскому хозяйству и экосистеме.

По консервам: если где-то продают, я обязательно куплю, действительно, попробую. На самом деле, никогда об этом не задумывался", – заявил министр.

Напомним, в декабре прошлого года в Международном союзе охраны Минэкологии объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения.

После этого голливудский актер Леонардо Ди Каприо поздравил правительство РК с успехами в работе над сохранением численности сайгаков.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии рассказали о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле глава государства сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – Токаев заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале прошлого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057033-glavnyy-ekolog-kazahstana-vyskazalsya-o-konservah-s-myasom-saygaka-dlya-di-kaprio/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.