Главный эколог Казахстана высказался о консервах с мясом сайгака для Ди Каприо

Глава Минэкологии на брифинге правительства высказался по поводу восторга Леонардо ди Каприо по сохранению сайги в Казахстане на фоне их активного отстрела, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Ерлана Нысанбаева, есть ли у ведомства в планах отправить консервы с мясом сайги Леонардо ди Каприо. Ведь ранее он восхищался успехами Казахстана по сохранению сайги. А сейчас идет активный их отстрел.

"В соответствии с биологическим обоснованием он (отстрел – прим. ред.) будет продолжаться до 20 февраля", – сказал министр.

При этом он заявил, что сегодня не только известный голливудский актер Ди Каприо, но и многие международные организации шлют Казахстану письма со словами благодарности, что смогли увеличить численность практически исчезавшего вида.

"Это говорит о том, что была проделана большая работа. Но вместе с тем воспринимается международными организациями и другая сторона медали – то, что сегодня она наносит урон, и ее надо регулировать.

Такая практика имеется в мире. В Германии круглый год регулируется численность диких кабанов, в Финляндии – оленей.

Конечно, мы, люди сами виноваты: мы нарушили систему саморегуляции. И сегодня мы вынуждены заниматься регулированием численности сайгаков, чтобы уменьшить ущерб, который наносится сельскому хозяйству и экосистеме.

По консервам: если где-то продают, я обязательно куплю, действительно, попробую. На самом деле, никогда об этом не задумывался", – заявил министр.

Напомним, в декабре прошлого года в Международном союзе охраны Минэкологии объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения.

После этого голливудский актер Леонардо Ди Каприо поздравил правительство РК с успехами в работе над сохранением численности сайгаков.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии рассказали о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле глава государства сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – Токаев заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале прошлого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.