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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана

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Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо. Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Re:Wild

Актер Леонардо Ди Каприо поздравил правительство Казахстана с ситуацией с сайгаками – животных теперь не относят к категории находящихся под угрозой исчезновения, пишет NUR.KZ со ссылкой на соцсети.

Голливудский актер напомнил, что сайгаков перевели из категории "Находящиеся под угрозой исчезновения" в категорию "Близкие к уязвимому положению" Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП).

"Это беспрецедентное восстановление отражает замечательное сохранение популяций сайгака в Казахстане. В 2005 году численность этого вида составляла всего 48 000 особей, а сейчас она достигла более 1,9 миллиона особей в дикой природе.

Поздравляем правительство Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, в укрепление правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными – яркий пример настоящего успеха в деле сохранения природы, достигнутого благодаря совместным усилиям", – говорится в сообщении в официальном Instagram-профиле Ди Каприо.

Ранее в Международном союзе охраны Минэкологии объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения.

Отметим, на официальном сайте World Wide Fund for Nature говорится, что актер Леонардо Ди Каприо является также защитником окружающей среды и филантропом. В 1998 году он создал собственный фонд для поддержки организаций и инициатив, направленных на обеспечение устойчивого будущего нашей планеты.

Помимо WWF, Леонардо входит в состав правления нескольких организаций, занимающихся этими вопросами, включая Совет по защите природных ресурсов (NRDC), Global Green USA и Международный фонд защиты животных (IFAW). В течение последних 12 лет Леонардо ведет стратегическую работу по привлечению внимания общественности к ключевым вопросам.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, прошлым летом в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале этого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052377-leonardo-di-kaprio-obratilsya-k-pravitelstvu-kazahstana/

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