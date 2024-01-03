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30 лет независимости Казахстана

Из-за непогоды в Казахстане созвали совещание правительства

Опубликовано:

Правительство
Правительство. Фото: primeminister.kz

На первом в новом году совещании кабмина были обсуждены вопросы обеспечения доступности транспортного сообщения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как доложил министр транспорта Марат Карабаев, в настоящее время все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет. Вместе с тем с 29 по 31 декабря в Астане отмечались сложные метеоусловия: сильный снегопад, метель, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. В результате было задержано более 100 рейсов. Для принятия необходимых мер работал оперативный штаб с участием представителей аэропорта, авиакомпаний и метеослужбы.

Так, пассажирам было предоставлено горячее питание и медицинское обслуживание при необходимости (капельница, перевязка), некоторых из них (дети, пожилые, люди с инвалидностью) разместили в гостиницах, для детей организовано вручение новогодних подарков и сладостей с участием аниматоров. При этом авиакомпании, как отмечают в правительстве, осуществят 100%-ный возврат стоимости билетов на задержанные и отмененные рейсы в период с 29 декабря по 2 января.

Для снижения рисков длительных задержек рейсов в будущем будет усилена координация между авиакомпаниями и аэропортами, в частности, планируется выработать алгоритм действий для перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях. Кроме того, будут проработаны вопросы дополнительного укомплектования аэропортов спецтехникой и оборудованием, а также усиления информированности пассажиров.

В преддверии праздничных дней ощутимая нагрузка наблюдалась и на автомобильный транспорт. С 28 декабря по 2 января на территории северо-восточной и центральной частей страны были значительные осадки в виде дождя с переходом в снег, метель с порывами ветра до 30 метров в секунду. При ограничении видимости вводилось 107 краткосрочных закрытий дорог в 13 областях.

Для круглосуточного мониторинга ситуации и принятия необходимых мер работал оперативный штаб. Дорожными службами совместно с акиматами и полицией организовано сопровождение 47 автоколонн между Астаной и Карагандой, Астаной и Кокшетау. Это позволило обеспечить проезд 42 тыс. автотранспортных средств в условиях ограниченной видимости. При этом для очистки закрытых участков дорог круглосуточно было задействовано 422 единиц дорожно-эксплуатационной техники и свыше 700 человек.

В целях стабильной перевозки пассажиров ж/д транспортом в период праздничных дней было увеличено количество предложенных мест в поездах высокого спроса. Так, по 12 маршрутам дополнительно задействовано 296 прицепных вагонов. По направлениям Астана – Алматы – Астана и Астана – Шымкент – Астана назначены дополнительные поезда. Организовано шесть дополнительных пригородных поездов по направлениям Астана – Кокшетау, Астана – Боровое, Астана – Атбасар и Павлодар – Астана.

Также с докладами о принятых мерах в регионах выступили акимы: Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, Жамбылской области – Ербол Карашукеев, и Акмолинской области – Марат Ахметжанов.

Премьер-министр подчеркнул, что с 25 декабря погодные условия ухудшились практически во всех регионах Казахстана. Почти 150 раз объявлялись штормовые предупреждения, закрывалось и ограничивалось движение на автодорогах.

"В целом проводится слаженная работа центральных и местных госорганов. Вместе с тем для недопущения трагических случаев требуется усилить взаимодействие отдельных ведомств и организаций", — сказал Алихан Смаилов.

Глава кабмина потребовал активизировать работу всех координационных штабов, обеспечить круглосуточную очистку автодорог и улиц населенных пунктов от снега, а также сформировать резервное количество транспортных средств для экстренной эвакуации пассажиров в пункты обогрева.

"Министерству транспорта и компании "КазАвтоЖол" взять на особый контроль обеспечение безопасного проезда на автодорогах республиканского и международного значения. МЧС совместно с Министерством культуры и информации обеспечить заблаговременное оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях", — отметил премьер-министр.

Алихан Смаилов также поручил усилить работу по недопущению выезда транспортных средств при введении ограничений и в случае необходимости оперативно передислоцировать спецтехнику на наиболее сложные участки автодорог.

Напомним, на новогодних праздниках из-за непогоды были перекрыты трассы в ряде регионов Казахстана, отменены и перенесены рейсы, приостановлено движение пригородных автобусов.

Так, в Астане с 29 декабря в Астане из-за непогоды массово задерживали самолеты. Утром 30 декабря столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.

Однако уже 31 декабря в Air Astana сообщили о возобновлении рейсов благодаря улучшению погоды в столице. Позже министр транспорта заявил, что авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме.

Кроме того, ограничение движения транспорта на десяти участках автодорог республиканского значения было введено в Казахстане в конце декабря.

Еще в Астане несколько пригородных маршрутов приостановили движение из-за плохих погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053750-iz-za-nepogody-v-kazahstane-sozvali-soveschanie-pravitelstva/

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