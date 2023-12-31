Непогода в Астане: о возобновлении рейсов сообщили авиаперевозчики

В Air Astana сообщили о возобновлении рейсов - расписание постепенно восстанавливается благодаря улучшению погоды в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

В своем официальном Telegram-канале перевозчик сообщил, что сегодня, 31 декабря, с 07:00 из Астаны вылетело около 10 внутренних и международных рейсов и столько же рейсов прилетело.

Для того чтобы вывезти пассажиров отмененных рейсов, авиакомпания ввела два дополнительных рейса между Алматы и Астаной.

В компании напомнили, что 30 декабря было задержано 40 рейсов и отменено 20 рейсов авиакомпании. 200 пассажиров рейсов, задержанных в Дубае, и 80 пассажиров, вылетавших из Стамбула в Астану, разместили в гостинице и предоставили питание.

Также о возобновлении рейсов сообщили в пресс-службе компании Fly Arystan.

Накануне в Астане из-за непогоды массово задерживали самолеты. Утром 30 декабря столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.

Как уточнили позже в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, а 8 рейсов были отложены.

31 декабря из-за непогоды были отменены 10 рейсов - об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В Минтранспорта прокомментировали случившееся, пообещав, что пассажирам вернут 100% стоимость билета.