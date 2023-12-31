Работает в штатном режиме: министерство транспорта о ситуации в аэропорту Астаны
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Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме заявили в министерстве транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.
В ночь с 30 на 31 декабря возобновились прием и отправка самолетов из аэропорта Астаны.
Погода стабилизировалась, на текущий момент воздушная гавань функционирует в штатном режиме, продолжает свою работу оперативный штаб, в состав которого вошли руководители и ответственные сотрудники министерства транспорта РК и всех авиакомпаний, осуществляющих полеты в столицу Казахстана, добавили в ведомстве.
Накануне в Астане из-за непогоды массово задерживали самолеты. Утром 30 декабря столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.
Как уточнили позже в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, а 8 рейсов были отложены.
31 декабря из-за непогоды были отменены 10 рейсов - об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В Минтранспорта прокомментировали случившееся, пообещав, что пассажирам вернут 100% стоимость билета.
Позже авиаперевозчики Казахстана сообщили о возобновлении рейсов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053475-rabotaet-v-shtatnom-rezhime-ministerstvo-transporta-o-situatsii-v-aeroportu-astany/