Более 500 человек застряли в аэропорту Астаны перед Новым годом

Более 500 человек в международном аэропорту Астаны ожидают свои рейсы. Ранее там закрыли аэродром в связи с плохими погодными условиями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, более 500 пассажиров из-за непогоды в Международном аэропорту Астаны ожидают свои рейсы.

"От имени Международного аэропорта Астана пассажирам раздаются горячие напитки и горячее питание. Хотим выразить благодарность пассажирам, которые поддерживают работу аэропорта в ненастную погоду", – говорится в Телеграм-канале аэропорта.

В аэропорту также напомнили, что пассажиры могут проверить табло вылета и прилета онлайн на официальном сайте nn-airport.kz.

В столичном аэропорту также работает круглосуточный колл-центр. Информацию о рейсах можно получить по телефону 8(7172) 702-999.

Напомним, сегодня утром аэропорт Астаны перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями. Сообщалось о задержке десятков авиарейсов.

Кроме того, накануне самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы.

Добавим, что согласно прогнозу синоптиков, в Астане 30 декабря ожидается метель, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с, а временами – до 23-28 м/с.