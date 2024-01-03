Морозы до 25 градусов вернутся в Казахстан: в каких регионах ожидается похолодание

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие дни озвучили синоптики. На север страны идут сильные морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Отмечается, что по-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода.

"Пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков.

На северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 до 5-25 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 января – осадков сегодня в крупнейших городах страны не ожидается.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации: