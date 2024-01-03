Морозы до 25 градусов вернутся в Казахстан: в каких регионах ожидается похолодание
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Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие дни озвучили синоптики. На север страны идут сильные морозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Отмечается, что по-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода.
"Пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков.
На северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 до 5-25 градусов мороза", - говорится в сообщении.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 января – осадков сегодня в крупнейших городах страны не ожидается.
Как вести при сильном морозе и в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.
"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.
Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053689-morozy-do-25-gradusov-vernutsya-v-kazahstan-v-kakih-regionah-ozhidaetsya-poholodanie/