В каких регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды
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Ограничение движения транспорта на десяти участках автодорог республиканского значения действует в настоящее время в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Ограничение ввели в пяти областях Казахстана:
Акмолинская область:
- Екатеринбург - Алматы, 1292-1353 километры, участок Жибек жолы - граница Карагандинской области.
Восточно-Казахстанская область:
- Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница Российской Федерации, 105-123 километры, участок Шемонаиха - до границы Российской Федерации.
Карагандинская область:
- Екатеринбург - Алматы, 1353-1426 километры, участок граница Акмолинской области - Темиртау;
- Екатеринбург - Алматы, 1505-1854 километры, участок Новостройка - Балхаш;
- Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау, 104-266 километры, участок Нура - Темиртау;
- Екатеринбург - Алматы, 1445-1459 километры, участок Темиртау - Караганда;
- Бастау - Актау - Темиртау, 0-53 километры, участок Бастау - Темиртау.
Костанайская область:
- Жезказган - Петропавловск, 252-335 километры, участок граница Улытауской области - Аркалык.
Улытауская область:
- Жезказган - Петропавловск, 64-137 километры, участок Жезды - Улытау;
- Жезказган - Петропавловск, 137-252 километры, участок Улытау - граница Костанайской области.
По данным компании, на автодорогах республиканского значения задействовано 463 единиц техники и 754 человек.
В "КазАвтоЖол" также предупредили, что с 10:30 часов 31 декабря ограничение движения снимается на альтернативной автодороге "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 16-101 и протяженность данного участка продолжительнее на 106 км по сравнению с платным автобаном "Астана-Темиртау".
"️В этой связи, просим пользователей автодорог, в частности владельцев легкового автотранспорта построить маршрут по вышеуказанному альтернативному маршруту, где обеспечен проезд и наблюдается допустимая видимость", - добавили в компании.
Напомним, что почти 3,5 тыс. человек застряли на трассах в Карагандинской области из-за бурана.
Ранее стражи порядка региона обратились к гражданам - жителям Карагандинской области посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов.
С таким же предупреждением власти Астаны - в акимате призвали горожан воздержаться от дальних поездок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053467-v-kakih-regionah-kazahstana-zakryty-dorogi-iz-za-nepogody/