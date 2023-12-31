В каких регионах Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

Ограничение движения транспорта на десяти участках автодорог республиканского значения действует в настоящее время в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничение ввели в пяти областях Казахстана:

Акмолинская область:

Екатеринбург - Алматы, 1292-1353 километры, участок Жибек жолы - граница Карагандинской области.

Восточно-Казахстанская область:

Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница Российской Федерации, 105-123 километры, участок Шемонаиха - до границы Российской Федерации.

Карагандинская область:

Екатеринбург - Алматы, 1353-1426 километры, участок граница Акмолинской области - Темиртау;

Екатеринбург - Алматы, 1505-1854 километры, участок Новостройка - Балхаш;

Астана - Кабанбай батыр - Нура - Темиртау, 104-266 километры, участок Нура - Темиртау;

Екатеринбург - Алматы, 1445-1459 километры, участок Темиртау - Караганда;

Бастау - Актау - Темиртау, 0-53 километры, участок Бастау - Темиртау.

Костанайская область:

Жезказган - Петропавловск, 252-335 километры, участок граница Улытауской области - Аркалык.

Улытауская область:

Жезказган - Петропавловск, 64-137 километры, участок Жезды - Улытау;

Жезказган - Петропавловск, 137-252 километры, участок Улытау - граница Костанайской области.

По данным компании, на автодорогах республиканского значения задействовано 463 единиц техники и 754 человек.

В "КазАвтоЖол" также предупредили, что с 10:30 часов 31 декабря ограничение движения снимается на альтернативной автодороге "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 16-101 и протяженность данного участка продолжительнее на 106 км по сравнению с платным автобаном "Астана-Темиртау".

"️В этой связи, просим пользователей автодорог, в частности владельцев легкового автотранспорта построить маршрут по вышеуказанному альтернативному маршруту, где обеспечен проезд и наблюдается допустимая видимость", - добавили в компании.

Напомним, что почти 3,5 тыс. человек застряли на трассах в Карагандинской области из-за бурана.

Ранее стражи порядка региона обратились к гражданам - жителям Карагандинской области посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов.

С таким же предупреждением власти Астаны - в акимате призвали горожан воздержаться от дальних поездок.