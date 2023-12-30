Несколько пригородных маршрутов приостановили движение из-за непогоды в Астане

В Астане несколько пригородных маршрутов приостановили движение из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 310, 315, 316, 327, 328, 329. Остальные пригородные маршруты на линии", – говорится в сообщении City Transportation Systems в Instagram.

Отметим, что сегодня в столице, согласно прогнозу погоды, ожидается снегопад. Днем воздух ожидается до -3 градусов, ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 12,2 м/с.