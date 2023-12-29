Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рейсы массово задерживаются из-за непогоды в Астане: шести самолетам пришлось развернуться

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

В аэропорту Астаны задерживаются десятки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

На момент публикации материала представители аэропорта Астаны сообщили, что на прилет задерживаются 24 рейса.

"Из них в Караганду на запасной (аэродром – прим. ред.) улетели 4 рейса и 2 рейса – в Алматы в связи с метеоусловиями Астаны", – говорится в сообщении.

При этом на вылет задерживаются 12 рейсов в связи с поздним прибытием самолетов.

Отметим, что согласно табло на официальном сайте аэропорта Астаны, на прилет в числе прочих задерживаются рейсы из Усть-Каменогорска, Кызылорды, Шымкента, Петропавловска, Семея, Алматы и Туркестана.

Табло прилета самолетов в Астану
Табло прилета самолетов в Астану. Скриншот: nn-airport.kz

При этом напомним, что сегодня самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы.

Также ранее в ДЧС Астаны обратились к жителям столицы. Сообщалось, что предстоящие несколько дней в городе ожидаются обильный снегопад, усиление ветра до 28 м/с и метель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053370-bolee-30-reysov-zaderzhivaetsya-iz-za-nepogody-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.