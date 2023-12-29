Рейсы массово задерживаются из-за непогоды в Астане: шести самолетам пришлось развернуться
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В аэропорту Астаны задерживаются десятки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
На момент публикации материала представители аэропорта Астаны сообщили, что на прилет задерживаются 24 рейса.
"Из них в Караганду на запасной (аэродром – прим. ред.) улетели 4 рейса и 2 рейса – в Алматы в связи с метеоусловиями Астаны", – говорится в сообщении.
При этом на вылет задерживаются 12 рейсов в связи с поздним прибытием самолетов.
Отметим, что согласно табло на официальном сайте аэропорта Астаны, на прилет в числе прочих задерживаются рейсы из Усть-Каменогорска, Кызылорды, Шымкента, Петропавловска, Семея, Алматы и Туркестана.
При этом напомним, что сегодня самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы.
Также ранее в ДЧС Астаны обратились к жителям столицы. Сообщалось, что предстоящие несколько дней в городе ожидаются обильный снегопад, усиление ветра до 28 м/с и метель.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053370-bolee-30-reysov-zaderzhivaetsya-iz-za-nepogody-v-astane/