Рейсы массово задерживаются из-за непогоды в Астане: шести самолетам пришлось развернуться

В аэропорту Астаны задерживаются десятки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в столице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

На момент публикации материала представители аэропорта Астаны сообщили, что на прилет задерживаются 24 рейса.

"Из них в Караганду на запасной (аэродром – прим. ред.) улетели 4 рейса и 2 рейса – в Алматы в связи с метеоусловиями Астаны", – говорится в сообщении.

При этом на вылет задерживаются 12 рейсов в связи с поздним прибытием самолетов.

Отметим, что согласно табло на официальном сайте аэропорта Астаны, на прилет в числе прочих задерживаются рейсы из Усть-Каменогорска, Кызылорды, Шымкента, Петропавловска, Семея, Алматы и Туркестана.

Табло прилета самолетов в Астану. Скриншот: nn-airport.kz

При этом напомним, что сегодня самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы.

Также ранее в ДЧС Астаны обратились к жителям столицы. Сообщалось, что предстоящие несколько дней в городе ожидаются обильный снегопад, усиление ветра до 28 м/с и метель.