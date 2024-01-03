До 16 градусов мороза ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 января – осадков сегодня в крупнейших городах страны не ожидается. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до +2 градусов, а ночью –опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

В Астане также ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до -10 градусов, ночью температура снизится до -16 градусов. Скорость ветра – 7,1 м/с.

В Шымкенте сегодня день также пройдет без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +8 градусов, ночью – опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,8 м/с.

Кроме того, напомним, что сегодня штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана. Синоптики прогнозируют усиление ветра и резкое похолодание.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года на большей части Казахстана прогнозируются осадки (дождь, снег), а в северных регионах – преимущественно в виде снега. Частыми будут метель, гололед и усиление ветра до 15-28 м/с.

При этом с сегодняшнего дня в ряде регионов прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха.