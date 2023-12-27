"Этому решению доверяю": Кошанов о смене инвестора уже бывшего АМТ

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов сегодня в кулуарах палаты высказался по поводу смены инвестора уже бывшего АМТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, что он как экс-аким Карагандинской области думает по поводу смены инвестора АМТ и конкретно человека, который никогда ранее не занимался этой сферой.

"Я думаю, что компетентные органы приняли такое решение. Первое, что должна выполнить данная компания – сохранить все социальные обязательства, это зарплата, и соблюсти, принять меры по безопасности труда. Я еще раз хочу сказать, что компетентные органы, которым я лично доверяю, приняли такое решение. Поэтому я этому решению доверяю", – заявил в ответ Кошанов.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте имени Костенко в октябре этого года в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на АМТ в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в самой компании "АрселорМиттал Темиртау". Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В начале декабря "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.

За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев позже объявил имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

А он в свою очередь представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.

Позже Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе комбината в собственность казахстанской компании. Президент подчеркнул, что спрос с нового собственника будет очень жесткий.