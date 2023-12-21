"Привет министрам туризма и транспорта": Минтранс ответил на обращение блогера из поезда

Казахстанский блогер опубликовал в Сети обзор на поезд, на котором добирался в Алматы из Костаная. На его публикацию отреагировали в Министерстве транспорта, передает NUR.KZ.

Казахстанский блогер Геннадий опубликовал в соцсетях обзор на поезд, на котором добирался из Костаная в Алматы.

"Привет министру туризма и министру транспорта. Приглашаю вас прокатиться на поезде Костанай – Алматы. Ваше мировоззрение невероятно изменится. Вы насладитесь самыми удобными подвесками, прекрасными продуваемыми окнами. Конечно же, невероятными запахами и всяческими удобствами казахстанских железных дорог", – говорит молодой человек на видео.

Также блогер привел в пример комфортабельные и новые поезда в Узбекистане и Грузии. Отрывок видео опубликовал Instagram-паблик megapolis.kz.

Видеоролик Геннадия вызвал широкий резонанс в интернете. Позже публикацию прокомментировало Министерство транспорта на своем официальном сайте.

Пресс-секретарь ведомства Жанжигит Омархан рассказал, что руководство министерства ознакомилось с видеоматериалом и распорядилось провести проверку.

"В первую очередь в Минтранспорта установили актуальность видео и выяснили, что его автор действительно совершал поездку 13-14 декабря в вагоне №2 пассажирского поезда №43/44 сообщением Костанай – Алматы.

Также установлено, что вагон с инвентарным номером 02/26210 принадлежит частному перевозчику ТОО "Astana trans group" и построен в 1989 году. Плановый капремонт проходил в июне, а подготовка к зимним перевозкам – в сентябре текущего года.

Представители компании-перевозчика сообщили, что пассажиры указанного рейса не обращались к проводникам или начальнику поезда с жалобами на некомфортную температуру. В ночь с 13 на 14 декабря температура воздуха в регионе опускалась до -30 градусов, при этом пассажир снимал свое видеообращение в футболке, что косвенно свидетельствует о приемлемых условиях в вагоне", – говорится в сообщении.

Наряду с этим в пресс-службе рассказали, что уполномоченный в сфере ж/д перевозок госорган в полной мере владеет информацией о техническом состоянии пассажирских вагонов в Казахстане.

"Министр Марат Карабаев в течение года информировал, что их средний износ за последние годы уменьшен до 45%. Конечно, это немало, поэтому закуп новых вагонов продолжается. В этом году приобрели 162 вагона, 150 единиц у АО "ЗИКСТО". На данный момент поставлено 88 (единиц – прим. ред.), до июля 2024 года ожидаются еще 62. Плюс, 12 вагонов приобрели частные перевозчики. В следующем году на заводе в Петропавловске закупят еще 157 новых вагонов. Для дальнейшей модернизации парка заключен контракт с ТОО "Штадлер Казахстан" на приобретение 537 вагонов", – гласит сообщение пресс-секретаря Минтранспорта.

В министерстве также отреагировали на приглашение блогера проехаться в поездах – представитель сообщил, что глава ведомства добирался этим же транспортом в рамках рабочей поездки в Петропавловск.

Отметим, что в сентябре этого года сразу два депутата мажилиса выступили с критикой в адрес нацкомпании "КТЖ". Они указали на ее убытки, а также на старый парк вагонов.

Перед этим, в мае, жители Актау заявили, что за год цены на железнодорожные билеты выросли в два раза. В КТЖ позже опровергли информацию о повышении цен на 27%.

В июне мы писали об увеличении числа маршрутов с женскими вагонами в Казахстане. Отметим, что в пилотном режиме такие вагоны были внедрены в 2021 году. Тогда в октябре они появились в двух пассажирских составах в направлении "Алматы – Оскемен" и "Алматы – Мангистау".

В октябре этого года в Минтрансе сообщили о появлении в казахстанских поездах интернета. Позже в АО "Пассажирские перевозки" прокомментировали повышение тарифа на железнодорожный проезд.

Также мы писали, на сколько подорожали билеты на поезд.