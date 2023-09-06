"По стенам в вагонах лазают тараканы": депутаты раскритиковали работу КТЖ

Вагон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сразу два депутата мажилиса на пленарном заседании палаты выступили с критикой в адрес нацкомпании "КТЖ". Они указали на ее убытки, а также на старый парк вагонов, передает корреспондент NUR.KZ.

Елнур Бейсенбаев заявил, что каждое лето в обществе возникает много жалоб по поводу железнодорожных пассажирских перевозок.

"Низкое качество железнодорожных пассажирских перевозок не выдерживает критики. Это потому, что большая часть казахстанских вагонов – наследие советских времен. Мы ежегодно поднимаем вопрос необходимости обновления парка вагонов.

Много обещаний, но на деле они не выполняются. В вагонах не работают кондиционеры, не открываются окна, а по стенам лазают тараканы. Но даже в таком состоянии на поезда в летний период не найти билетов. А даже тех, кому посчастливилось достать заветные билеты на поезд, в вагонах ждут "приятные" сюрпризы", – заявил он.

По его словам, наряду с нехваткой билетов мы видим их дороговизну. Также поезда, по его словам, цены на которые не соответствуют услугам, нередко приходят с опозданием.

"Для пассажиров стало привычным, что поезд может опоздать на 1-2 часа. Это приводит к тому, что люди теряют время и деньги, потому что некоторые пассажиры рискуют не успеть на следующий поезд", – отметил он и попросил правительство решить поднимаемые проблемы.

Депутат мажилиса Руслан Берденов в свою очередь указал на убыточность компании.

"Аудиторская проверка работы нацкомпании в 2020 году зафиксировала, что за пять лет наблюдались только убытки, общая сумма которых составила 616,8 млрд тенге.

По итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности, убыток в 2015 году составил 460 млрд, в 2018 году – 86,5 млрд тенге, а в 2019 году – 70,3 млрд тенге.

За 25 лет КТЖ не научилась использовать эффективные механизмы, направленные на экономическое планирование, прогнозирование, стратегию увеличения источника доходов. Я считаю, что это целенаправленные механизмы коррупции", – заявил он.

Напомним, в конце прошлого года был задержан глава одного из филиалов АО "Пассажирские перевозки". В нацкомпании "Қазақстан темір жолы" заявили, что оказывают содействие уполномоченным органам в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений.

В июне этого года казахстанцы выразили в соцсетях возмущение по поводу многочасовых задержек пассажирских поездов. Представители АО "НК "КТЖ" объяснили, что в связи с ремонтными работами скорость поездов на определенном участке может быть ограничена относительно скорости, предусмотренной графиком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035528-po-stenam-v-vagonah-lazayut-tarakany-deputaty-raskritikovali-rabotu-ktzh/