На видео со срыванием нашивки с надписью ArcelorMittal отреагировали в Qarmet

В соцсетях появилось видео со срыванием с формы рабочих старой нашивки с надписью ArcelorMittal. В Qarmet пояснили, что это временная необходимость, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

В Instagram-паблике Shk_kz опубликовано видео со срыванием со спецодежды нашивки с надписью ArcelorMittal.

В компании Qarmet пояснили, что это временная мера.

"В социальных сетях набирают популярность видео, где со специализированной одежды снимаются нашивки с бывшим логотипом компании. В целях недопущения разночтений ситуации сообщаем, что это временная необходимость для всего персонала до момента выдачи новой спецодежды сотрудникам компании Qarmet", – сообщили в компании.

Также экоактивист из Темиртау Станислав Войцеховский также опубликовал в видео, на котором видно, как рабочие демонтируют старую надпись ArcelorMittal на стеле предприятия.

Напомним, сегодня в правительстве прошло совещание, на котором были обсуждены вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития компании Qarmet.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте имени Костенко в октябре этого года в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на АМТ в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в самой компании "АрселорМиттал Темиртау". Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В начале декабря "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.

За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев позже объявил имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.

Позже Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе комбината в собственность казахстанской компании. Президент подчеркнул, что спрос с нового собственника будет очень жесткий.