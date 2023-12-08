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Инвестором предприятий бывшего АМТ стала компания Qazaqstan Steel Group

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Вывеска на здании
АМТ. Фото: пресс-служба КРЕМ

Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего "АрселорМиттал Темиртау", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление QARMET.

"Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов "АрселорМиттал Темиртау".

По условиям сделки QSG выкупила активы АМТ за 286 млн долларов, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи в размере 450 млн долларов, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще 250 млн долларов будут оплачены при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности AMT", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в последующем инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более 3 млрд долларов, из которых уже в следующем году будет вложено 1,3 млрд долларов.

Также сообщается, что на ближайшее время инвестор определил следующие задачи:

  • сохранение существующего коллективного договора и системы оплаты труда работников предприятия;
  • кардинальное улучшение показателей безопасности производства и экологической ситуации;
  • модернизация и реорганизация производства;
  • увеличение объемов, номенклатуры и видов выпускаемой продукции.

"Компания уведомляет о том, что подробные комментарии официальными лицами инвестора будут даны после проведения анализа деятельности предприятия", - добавили в "КарМет".

Напомним, сегодня в правительстве сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Он является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Также стало известно о том, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название - "КарМет".

Между тем глава Минпромышленности рассказал, действительно ли бывшее руководство "АрселорМиталл Темиртау" не хотело уходить, и их просили покинуть кабинеты.

Еще он объяснил, почему переговоры по передаче АМТ новому инвестору завершились с задержкой на семь дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049890-qazaqstan-steel-group-stala-investorom-obektov-byvshego-arselormittal-temirtau/

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