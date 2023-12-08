Инвестором предприятий бывшего АМТ стала компания Qazaqstan Steel Group

Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего "АрселорМиттал Темиртау", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление QARMET.

"Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов "АрселорМиттал Темиртау".

По условиям сделки QSG выкупила активы АМТ за 286 млн долларов, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи в размере 450 млн долларов, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще 250 млн долларов будут оплачены при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности AMT", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в последующем инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более 3 млрд долларов, из которых уже в следующем году будет вложено 1,3 млрд долларов.

Также сообщается, что на ближайшее время инвестор определил следующие задачи:

сохранение существующего коллективного договора и системы оплаты труда работников предприятия;

кардинальное улучшение показателей безопасности производства и экологической ситуации;

модернизация и реорганизация производства;

увеличение объемов, номенклатуры и видов выпускаемой продукции.

"Компания уведомляет о том, что подробные комментарии официальными лицами инвестора будут даны после проведения анализа деятельности предприятия", - добавили в "КарМет".

Напомним, сегодня в правительстве сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Он является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Также стало известно о том, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название - "КарМет".

Между тем глава Минпромышленности рассказал, действительно ли бывшее руководство "АрселорМиталл Темиртау" не хотело уходить, и их просили покинуть кабинеты.

Еще он объяснил, почему переговоры по передаче АМТ новому инвестору завершились с задержкой на семь дней.