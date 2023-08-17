Водный коллапс в Астане: планируют ли запретить иностранцам въезд, ответили в полиции

Байтерек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов на брифинге рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что весной в Астане был водный коллапс, и власти города говорили, что идет большая нагрузка на сети.

При этом они отметили, что, согласно Конституции, власти не имеют права ограничивать передвижение граждан Казахстана внутри страны. Но при этом поинтересовались, не ставит ли миграционная полиция перед собой задачу, чтобы каким-то образом ограничивать въезд в Астану иностранцев.

"Ограничения такого нет. Вы сами сказали только что, что, по Конституции, любой гражданин Казахстана имеет право свободно передвигаться внутри страны.

Так же и по иностранцам – у нас такого запрета нет, все могут приезжать. Это столица, сюда приезжают и туристы, и гости их других стран. Не только же гастарбайтеры, но и гости, и туристы", – отметил в ответ Ербол Махметов.

Ранее акима столицы Жениса Касымбека спросили, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он ответил, что Астана должна быть готова принять столько людей, сколько потребуется.

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

В мае в министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения.

В конце мая жителей частного сектора Астаны попросили поливать огороды ночью или закупать техническую воду. Просьба властей возмутила горожан.

10 июня давление подачи воды в Астане увеличили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032851-vodnyy-kollaps-v-astane-planiruyut-li-zapretit-inostrantsam-vezd-otvetili-v-politsii/