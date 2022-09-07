День Первого Президента могут лишить статуса госпраздника в Казахстане

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутаты мажилиса планируют рассмотреть проект закона, в соответствии с которым День Первого Президента лишается статуса государственного праздника, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий пункт содержит проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры".

В законопроекте помимо норм, направленных на совершенствование действующего законодательства и создание благоприятных условий для развития кинематографии в республике, депутаты внесли ряд поправок в закон "О праздниках" во исполнение поручения президента, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года.

"Определить 25 октября Национальным праздником – День Республики. Установить 16 декабря Днем Независимости как государственный праздник. Кроме того, предлагается определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", – сказано в заключении профильного комитета мажилиса.

Напомним, в феврале сенат принял поправки Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности РК. Позже стало известно, что из Конституции уберут полномочия Елбасы.

5 июня после прошедшего в стране референдума вступили в силу поправки в Конституцию. Ожидалось, что после этого Конституционный закон "О Первом Президенте" должен утратить силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986559-den-pervogo-prezidenta-mogut-lishit-statusa-gosprazdnika-v-kazahstane/