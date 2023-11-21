Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Что будет, если казахстанцы выступят против строительства АЭС, рассказал Саткалиев

Опубликовано:

АЭС на берегу водоема
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, что будет, если казахстанцы не поддержат строительство АЭС на референдуме, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты заявили, что, не дожидаясь проведения референдума, власти Казахстана договариваются с поставщиками. Они поинтересовались, не говорит ли это о том, что референдум по АЭС выглядит в этом случае театральной постановкой.

"Как вы знаете, процесс подготовки к строительству АЭС начался задолго до решения о проведении национального референдума. То есть, была достаточно большая работа проделана, были определены тендеры потенциальные. Мы теперь окончательное решение о строительстве примем только на основании национального референдума. И это будет полноценный референдум, на котором реально будет принято решение о строительстве или о не строительстве АЭС в Казахстане. Но консультации с участниками тендера мы ведем. То есть, я уже говорил, что мы уже приостановили процесс принятия решения по выбору, но консультации - это рутинный процесс, технический, который вытекает из наших текущих контактов", – признал Алмасадам Саткалиев.

Между тем, по его словам, если будет принято отрицательное решение, то все эти работы будут свернуты.

"Мы все-таки верим в то, что будет принято положительное решение. Потому что мы понимаем важность атомной энергетики – неотъемлемой части достижения углеродной нейтральности. Мы понимаем атомную энергетику как естественное развитие промышленности, экономики страны. Обладая всеми компетенциями в области добычи урановой продукции – мы на первом месте, вы знаете - вторыми запасами в мире, мощнейшей научной базой, двумя сильнейшими институтами, производством конечной продукции, производством таблеток атомных. То есть, это завершающий цикл, он создаст огромный потенциал для развития экономики, развития науки", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее мы рассказывали о том, учтут ли мнение жителей регионов при принятии решения о строительстве.

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако 1 сентября этого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране.

Вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046901-chto-budet-esli-kazahstantsy-vystupyat-protiv-stroitelstva-aes-rasskazal-satkaliev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.