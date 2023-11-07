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Качал женщину, 10 тыс. на ход ноги и "Сопли жуете": какими курьезами запомнился аким Байханов

Опубликовано:

Асаин Байханов с павлодаркой
Асаин Байханов с павлодаркой. Кадр из видео: instagram.com/asaiyn.baikhan

Асаин Байханов в должности акима Павлодарской области работает почти год. Сейчас его социальные сети в основном рассказывают о деятельности. Между тем, когда чиновник возглавлял акимат Павлодара, в Instagram он активно общался с подписчиками и регулярно выходил в прямые эфиры. Корреспондент NUR.KZ вспомнил самые курьезные случаи.

Активностью в социальных сетях может похвастаться далеко не каждый чиновник. У большинства госслужащих страницы в Instagram или Facebook больше напоминают предоставление отчетов о проделанной работе.

Через некоторое время после того, как Асаин Байханов пришел на госслужбу, основной площадкой для общения стал Instagram.

Еще будучи заместителем акима Павлодарской области, он демонстрировал, как борется с комарами, присоединившись к челленджу #искусанныйПавлодар. И опубликовал на своей странице фото с последствиями укусов. На тот момент чиновник как раз курировал вопрос борьбы с кровососущими.

Заняв пост акима Павлодара, Асаин Байханов еще больше стал общаться с людьми через соцсеть и нередко рассказывал, о чем беседует с подписчиками.

В июле 2021 года его поразил вопрос про квакающих лягушек, которые не давали жителям спать по ночам. Градоначальник признался, что он его поставил в тупик.

В октябре того же года аким поделился с павлодарцами необычной идеей и предложил не выбрасывать семечки от фруктов, а высушивать их, после чего разбрасывать за городом, чтобы они прорастали. И многие подписчики его поддержали.

Асаин Байханов запомнился и частыми выходами в прямой эфир в Instagram. По ночам он гулял по разным микрорайонам Павлодара, отвечал на вопросы жителей и брал их на заметку.

А в июне 2022 года чиновник и вовсе вышел в прямой эфир, плавая в Иртыше. Он поделился впечатлениями от воды и указал, что после работы найти час для того, чтобы искупаться, хорошее дело.

В августе 2022 года глава города ушел в отпуск и рассказал, чем занимается. На этот раз на своей странице в Facebook он опубликовал отрывок из сериала "Великолепный век" и поделился философской мыслью про трех зверей.

В сентябре поводом для обсуждения вновь стало общение Асаина Байханова с подписчиком. Парень попросил градоначальника "закинуть 10 тысяч тенге на ход ноги" до стипендии. Градоначальник выразил мнение, что лучше не просить, а работать, при этом молодому человеку все же помог.

В октябре акима Павлодара обсуждали после видео, на котором он катал неизвестную женщину на качелях на городском пляже. Корреспонденту NUR.KZ Асаин Байханов тогда ответил, что осматривал пирс и горожанка попросила ее качнуть, он просто выполнил просьбу.

В декабре 2022 года Асаин Байханов был назначен на должность акима Павлодарской области. Смена руководства была связана с аварией на Экибастузской ТЭЦ.

С этого периода стали больше появляться публикации про рабочие поездки, встречи, снизилось и количество прямых эфиров. Хотя пользователи все равно находят, что пообсуждать.

Так, в марте этого года аким Павлодарской области резко высказался после совещания по борьбе с гнусом. Как он заявил, если подчиненные не справятся, то он сам "выпьет из них всю кровь".

А в июле на видео из рабочей поездки в Экибастуз часть его слов "запикали". Подписчиков заинтересовало, что именно сказал Асаин Байханов, раз понадобилось скрывать фразу. Чиновник ответил, что не матерился, но выразился грубовато, сказав: "Сопли жуете".

Отметим, что сейчас у акима Павлодарской области 43 тыс. подписчиков в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044426-kachal-zhenschinu-10-tys-na-hod-nogi-i-sopli-zhuete-kakimi-kurezami-zapomnilsya-akim-bayhanov/

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