Смотрит сериал "Великолепный век": аким Павлодара показал, что делает в отпуске (видео)

Кадр из сериала "Великолепный век": facebook.com

Аким Павлодара Асаин Байханов, ушедший в отпуск с 8 августа, на отдыхе читает книги и смотрит сериалы. На своей странице в Facebook чиновник опубликовал пост, к которому прикрепил отрывок из "Великолепного века", передает корреспондент NUR.KZ.

Асаин Байханов ушел в отпуск с 8 августа. При этом на своей странице в Instagram указал, что отдыхать будет ближайшие две недели. Он отметил, что планирует провести время с семьей.

"На период отпуска свои обязанности возлагаю на заместителя по вопросам ЖКХ Хасара Хабылбекова", - сообщил градоначальник.

Между тем накануне он в Facebook выложил фрагмент из популярного турецкого сериала "Великолепный век" и выразил философскую мысль.

"Чем заниматься в выходные? Читать книги и смотреть фильмы с глубоким смыслом. Всю жизнь нас съедают три зверя - это тщеславие, высокомерие и зависть", - написал аким Павлодара.

В отрывке из сериала герои как раз обсуждают этих самых "зверей". При этом Асаин Байханов выразил мнение, что именно данный фрагмент необходимо включить в программу обучения госслужащих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983977-smotrit-serial-velikolepnyy-vek-akim-pavlodara-pokazal-chto-delaet-v-otpuske-video/