"Закиньте 10 тысяч на ход ноги": аким Павлодара дал деньги студенту

Асаин Байханов. Фото: instagram.com/asaiyn.baikhan

Студент обратился к акиму Павлодара в Instagram с просьбой скинуть 10 тысяч тенге до стипендии. Асаин Байханов в итоге согласился помочь молодому человеку, при этом призвал усердно трудиться, передает корреспондент NUR.KZ.

Градоначальник опубликовал обращение подписчика и свой ответ ему в сторис в Instagram. Парень написал акиму Павлодара и попросил скинуть ему 10 тысяч тенге до стипендии. При этом указал, что денег у чиновника явно больше, чем у студента.

"Вы же аким, у вас есть монета в кармане. Я не говорю, что вот вы аким и миллионер. Нет, я просто понимаю, что ваше положение на чуточку лучше моего. Поэтому закиньте мне, пожалуйста, 10 тысяч. Так, на ход ноги", - написал молодой человек Асаину Байханову.

При этом указал, что деньги ему нужны, чтобы дотянуть до стипендии. Чиновник не оставил обращение без рассмотрения.

"Заметано, на раз я вас поддержку и помогу. Но вам, как молодому человеку, нужно работать, а не просить о помощи. Я родился и вырос в деревне, вдали от цивилизации. В город приехал без гроша в кармане. Никто не помогал и это, наоборот, было сильнейшей мотивацией для меня", - ответил Асаин Байханов.

Переписка в Instagram. Скриншоты: instagram.com/asaiyn.baikhan

Аким Павлодара рекомендовал подписчику работать и не ждать, что кто-либо может дать что-то просто так. При этом отметил, что неудач может быть много, но главное не лениться.

Позже Асайын Байханов подтвердил корреспонденту NUR.KZ, что действительно отправил деньги своему подписчику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989451-zakinte-10-tysyach-na-hod-nogi-akim-pavlodara-dal-dengi-studentu/