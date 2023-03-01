"Выпью всю кровь": аким Павлодарской области пригрозил ответственным за борьбу с гнусом

Асаин Байханов. Фото: t.me/KZgovernment

Аким Павлодарской области Асаин Байханов резко высказался о борьбе с гнусом. Из-за того, что чиновники "не чешутся", впоследствии приходится чесаться жителям региона, написал аким в Instagram.

Асаин Байханов провел совещание с чиновниками по вопросу борьбы с гнусом, а после решил высказаться об этой проблеме в соцсетях.

В публикации чиновник сообщил, что ошибки прошлого года учтены, в этом году, с его слов, был увеличен бюджет на протравку от комаров и мошек, привлечена авиация.

"Если власти заранее, еще до весны, "не чешутся" с подготовкой к дезинсекции, чесаться потом от укусов мошек и комаров все лето приходится павлодарцам", – написал Байханов.

Аким указал также, что независимо от попусков на Иртыше обработку водоемов на дачах и подвалов многоэтажек нужно начать уже в апреле.

Кроме того, он пообещал, что в случае провальной работы "сам выпьет всю кровь" из ответственных за травлю гнуса.

"Предупредил руководителей областных управлений, научную группу и подрядчиков, что если они подведут жителей области в нынешнем сезоне, я сам из них "всю кровь выпью", – написал Байханов.

Напомним, в мае 2021 года жители Павлодарской области в соцсетях демонстрировали волдыри, которые появляются от укусов комаров и мошек.

Тогда о ситуации высказался Асаин Байханов, занимавший на тот момент пост заместителя акима Павлодарской области и курировавший вопрос борьбы с гнусом.

Жители региона тогда даже запустили челлендж в Instagram под хештегом #искусанныйПавлодар, к которому присоединился и сам Асаин Байханов. Чиновника даже заподозрили в сговоре с комарами и мошками.

Отметим, Асаин Байханов занял пост акима Павлодарской области в декабре 2022 года. Предыдущего акима Абылкаира Скакова освободили от должности после ЧС в Экибастузе, где из-за аварии на ТЭЦ город остался без тепла.

До своего назначения Байханов занимал пост акима Павлодара, а до этого был заместителем главы Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011269-vypyu-vsyu-krov-akim-pavlodarskoy-oblasti-prigrozil-otvetstvennym-za-borbu-s-gnusom/