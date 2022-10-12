Видео с качавшим женщину на качелях акимом Павлодара обсуждают в Сети

Аким Павлодара качает женщину. Кадр из видео: instagram.com/asaiyn.baikhan

Аким Павлодара Асаин Байханов, делая объезд центральной набережной, покачал женщину на качелях, установленных на пляже. Видео момента обсуждают в социальных сетях. Корреспонденту NUR.KZ удалось выяснить подробности у самого градоначальника.

Асаин Байханов отправился на центральную набережную, чтобы проинспектировать строительство фуд-зоны.

На своей странице в Instagram чиновник указал, что завершить работу должны до 10 ноября. При этом пост сопроводил видео. Пользователей особенно заинтересовали несколько секунд, где аким качает женщину на качелях.

"Как бы я хотела оказаться на месте той женщины на качелях. Теперь она точно звезда интернета", "Теперь каждый павлодарец хочет, чтобы аким покатал его на качелях, если что - занимаем очередь", "На амортизацию качелей надо было меня взять", - пишут комментаторы.

Корреспонденту NUR.KZ градоначальник объяснил, зачем он решил покачать женщину. Аким Павлодара уточнил, что героиню ролика он лично не знает.

"Осматривал пирс и качели, она попросила качнуть, мной просьба была просто выполнена", - ответил Асаин Байханов.

Напомним, ранее к главе Павлодара обратился студент и попросил "10 тысяч тенге на ход ноги". Чиновник скинул деньги молодому человеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992310-video-s-kachavshim-zhenschinu-na-kachelyah-akimom-pavlodara-obsuzhdayut-v-seti/