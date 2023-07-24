"Сопли жуете": видео с акимом Павлодарской области обсуждают в Сети

Асаин Байханов. Кадр из видео: instagram.com/asaiyn.baikhan

Аким Павлодарской области Асаин Байханов проверил ход ремонтных работ на Экибастузской ТЭЦ и выслушал руководителей госорганов, а также ТОО "Экибастузтеплоэнерго" по вопросу подготовки к отопительному сезону. Видео своего разговора глава региона выложил на своей официальной странице в Instagram.

В опубликованном посте аким Павлодарской области отметил, что из 10 котлов на Экибастузской ТЭЦ 2 уже отремонтировали. С 25 по 30 июля в городе будут проводить повторные гидравлические испытания, а ремонт тепломагистралей выполнен почти на 60 процентов.

На видео с совещания Асаин Байханов жестко раскритиковал тепловиков, а одну фразу даже "запикали". У пользователей сложилось мнение, что чиновник высказался матом.

"Почему вы материтесь?", "Жестко, жестко", "Спрашивать со всех! Правильно", "Молодец! Все акимы были бы такие, катастрофы зимней в Экибастузе не было бы", "Терпения акиму области! Пусть все, что вы запланировали в Экибастузе, осуществится. Пусть в наших домах в этом году будет тепло", - пишут комментаторы.

На первый вопрос глава региона ответил: "Здравствуйте. Здесь не было мата, но, возможно, было сказано немного грубовато. А если быть точнее, то было сказано: "Сопли жуете".

Напомним, ранее Асаин Байханов на брифинге в Службе центральных коммуникаций заверил, что не может подвести экибастузцев с теплом этой зимой.

"У меня нет другого варианта, чтобы мы допустили такую же ситуацию, как прошлой зимой. Я не могу не выполнить эту работу и подвести экибастузцев", - заявил аким Павлодарской области.

Авария на ТЭЦ в Экибастузе

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались, что ремонтировать теплосети здесь уже бессмысленно.

Позже в Экибастуз прибыли министр по ЧС и вице-премьер-министр Казахстана, а затем глава правительства и первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии и озвучил предварительную причину ЧП.

Только 7 декабря появилась информация, что все пострадавшие дома подключили к теплу.

На следующий день в городе был отменен режим ЧС. Однако, несмотря на то, что авария была устранена, в Экибастузе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029786-sopli-zhuete-video-s-akimom-pavlodarskoy-oblasti-obsuzhdayut-v-seti/