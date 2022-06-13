"Вода очень классная": аким Павлодара искупался на пляже в прямом эфире (видео)

Асаин Байханов. Кадр из видео: instagram.com/asaiyn.baikhan

Аким Павлодара Асаин Байханов искупался на центральном городском пляже. При этом градоначальник провел прямой эфир с места отдыха и отметил, что можно найти час времени после работы для купания, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Павлодара отправился на центральный пляж 12 июня. Запись прямого эфира сохранена на его официальной странице в Instagram.

Асаин Байханов продемонстрировал место отдыха, которое в этом году заметно преобразилось.

"Суы керемет. Вода очень классная, так что выбрать после работы один час времени, чтобы искупаться, вообще супер. Куда смотрит акимат? Акимат смотрит всюду, везде, где возможно", - говорит градоначальник во время прямого эфира.

Стоит отметить, что в этом году на центральном пляже произошло немало изменений. В частности, здесь поставили два пирса, один из которых могут использовать маломобильные люди. Оборудовали раздевалки, душевые, фонтанчики с водой, установили качели.

Купальный сезон открыли в Павлодаре 10 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973786-voda-ochen-klassnaya-akim-pavlodara-iskupalsya-na-plyazhe-v-pryamom-efire-video/