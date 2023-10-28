В "АрселорМиттал Темиртау" сделали заявление после трагедии на шахте имени Костенко в Караганде. В компании выразили соболезнования семьям погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Никакие слова не могут передать боль и горечь утраты, которые испытывают сотрудники "АрселорМиттал Темиртау" после известия об аварии, произошедшей сегодня утром на шахте Костенко. Это тяжелая утрата, огромное горе для семей коллег и для всех нас.

Спасательные работы на шахте продолжаются, 25 горняков пока не найдены, 21 уже подтвержден как погибший.

Наши самые глубокие и искренние соболезнования семьям тех, кто потерял своих родных.

Все пострадавшие сотрудники получат комплексный уход и помощь в реабилитации. Наши усилия направлены именно на это, и также на тесное сотрудничество с органами государственной власти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Напомним, сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, известно о 21 погибшем. Под землей остаются еще 23 шахтера.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Позднее в пресс-службе правительства сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

По данным с официального сайта компании, Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана и представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой.