Кошанов о закредитованности населения: Банки и фининституты должны понять ответственность

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов не согласился с мнением главы совета АФК о том, что потребительские займы не представляют угрозы финансовой стабильности, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова в ходе парламентских слушаний в мажилисе сегодня сообщила, что в публичной дискуссии термин "закредитованность" используется для оценки долговой нагрузки. И однозначно воспринимается, как проблема, требующая незамедлительного вмешательства.

Она отметила, что в обоснование, как правило, приводятся обобщенные данные по количеству заемщиков в стране, общей сумме кредитов населения без учета различий в уровне располагаемых ими доходов и целей получения займов.

"На 1 сентября, в общем ссудном портфеле 53,2% приходятся на займы физических лиц, в том числе потребительские займы составляют 34,4% общего кредитного портфеля. По статистике Национального банка, разрыв между темпами роста портфеля займов физическим лицам и общим ростом ссудного портфеля сокращается: если за 9 месяцев прошлого года этот разрыв составлял 11%, то в этом году он сократился вдвое.

По данным Государственного кредитного бюро на 1 сентября этого года, общее количество заемщиков – физических лиц – составляет 8,4 млн человек, при этом у одной трети заемщиков сумма долга не превышает 300 тысяч тенге. С учетом уровня цен это может быть, в том числе и рассрочка на покупку какого-то товара в магазине бытовой техники", – заявила Бахмутова.

Как пояснила глава совета АФК, более половины всех потребительских займов банков второго уровня (БВУ) являются беспроцентной рассрочкой и при должной финансовой дисциплине не приводят к дополнительным расходам для заемщиков.

"Как следует из отчета АРРФР об оценке качества активов (AQR) за 2022 год, доля проблемных займов стадии три по розничным потребительским займам составляет 6%, что в 2,6 раза ниже уровня проблемных займов в секторе МСБ и в 3 раза ниже, чем в сегменте кредитов, связанных с недвижимостью.

Таким образом, потребительские займы не представляют угрозы финансовой стабильности для кредитных организаций. В то же время, с точки зрения общественного внимания и социального благополучия, требуется регулярный анализ ситуации и при необходимости корректировка баланса спроса и предложения таких займов", – говорит Бахмутова.

Однако спикер мажилиса Ерлан Кошанов не согласился с ней.

"Сегодня единственный человек, кто сказал, что больших проблем нет, и то, что розничные кредиты не представляют угрозу финансовой стабильности – это Елена Леонидовна (Бахмутова – прим. ред.), которая представляет банковскую сферу и кредитные организации. Мы это понимаем.

Но то, что вы говорите про снижение просрочки, это же связано с передачей в коллекторские организации. То есть банки передали это в коллекторские организации и сняли эту проблему. Так же? Это искусственное улучшение показателя можно сказать.

Правительство сегодня выступило, АРРФР, депутаты из регионов приехали, все видят проблему и говорят, что есть проблема, кроме Елены Леонидовны из АФК, к сожалению", – заявил Ерлан Кошанов.

Он посоветовал всем финансовым институтам, АФК, МФО, банкам второго уровня срочно менять свою позицию.

"Вы должны понять свою ответственность за чрезмерную закредитованность нашего населения. Нам надо – финансовым институтам, правительству, агентству, депутатам, партиям – вместе включиться в эту работу. Отдельные банки уже помогают по повышению финграмотности, они оплачивают финансовых тренеров. Нам надо вместе работать, Елена Леонидовна", – резюмировал спикер мажилиса.

Добавим, что сегодня глава АРРФР Мадина Абылкасымова сообщила о том, что предлагается ввести требование, согласно которому выдача кредитов гражданам, не достигшим 21 года, будет осуществляться только при наличии официальных доходов.

На сегодняшних парламентских слушаний спикер мажилиса предложил на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов.

Напомним, в марте этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ по снижению закредитованности населения – "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения".

В мае в АРРФР высказались о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб в Казахстане – там ответили, что это будет вмешательством во внутреннюю деятельность банка.

В августе казахстанцам дали возможность запретить оформлять на себя кредиты.

Недавно депутаты предложили ограничить возраст кредитования и снизить ставку. А на днях – приняли в первом чтении законопроект, направленный на снижение уровня закредитованности казахстанцев.

Вчера мы писали, что казахстанцы оказались должны более триллиона тенге микрофинансовым организациям.