Запретить оформлять на себя кредиты теперь смогут казахстанцы

Оформление кредита. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за участившихся случаев мошенничества казахстанцам дали возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя, сообщается на официальном сайте АО "НИТ".

У граждан Казахстана появилась возможность обезопасить себя от мошенников, которые пытаются оформить на них незаконные кредиты.

Теперь желающие могут подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.kz. Причем сделать это может только сам гражданин.

Сообщается, что запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечении срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.

"Совместно с Первым кредитным бюро запустили сервис по добровольному запрету на оформление кредитов и микрозаймов. Тут нужно понимать, что только сам гражданин подает заявку на добровольный отказ от кредитов и вернуть его тоже может самостоятельно.

Этим самым мы хотим лишь помочь гражданам нашей страны оградить себя от множества мошенников, которые пытаются оформить займы незаконным путем", – заявил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Такой же сервис доступен на сайте Первого кредитного бюро (ПКБ) на платной основе.

Как подать заявление на добровольный отказ от получения займов?

Сервис добровольного отказа от получения займов доступен в мобильном приложении eGov mobile на главной странице, в разделе "Популярные услуги".

Аналогичную услугу также можно получить на портале eGov.kz в разделе "Гражданам" – "Таможня и налоги" – "Экономика и финансы".

При этом необходимо учитывать следующее:

сервис максимально ограничивает возможность оформления кредита третьими лицами , оповещая финансовые организации о запрете гражданина на оформление займа, но полностью не гарантирует невыдачу займа ;

, оповещая финансовые организации о запрете гражданина на оформление займа, но ; финансовые организации, в которых у физического лица имеются неисполненные обязательства/действующий займ, при запросе информации о нем, будут получать дополнительно информацию о том, что данное физическое лицо ограничило доступ к своим данным для оформления новых займов;

решение о выдаче займа принимается кредитором самостоятельно и на свое усмотрение.

Также детализацию по запрошенным заявкам на кредитование пользователь может увидеть в личном кабинете на сайте Первого кредитного бюро.

Как не стать жертвой мошенников?

Ранее казахстанские банки и мобильные операторы публиковали совместное обращение из-за участившихся случаев мошенничества. Они же давали рекомендации по поводу того, как не стать жертвой мошенников.

Так, чтобы защититься от мошенников, важно соблюдать следующие правила:

Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в call-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов). Никогда и никому не сообщайте секретные коды из SMS-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке. Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих. Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения! Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

"Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги", – отмечали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2034719-zapretit-oformlyat-na-sebya-kredity-teper-smogut-kazahstantsy/