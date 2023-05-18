Кредиты на тои и свадьбы – могут ли ограничить их выдачу, ответил финрегулятор

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Зампред АРРФР Олжас Кизатов в кулуарах сената высказался о возможности регулирования выдачи кредитов для проведения свадеб в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Кизатов отметил, что регулирование выдачи кредитов на свадьбы и тои является вмешательством во внутреннюю деятельность банка.

"Мы не можем запрещать выдавать какие-то виды кредитов. Ограничивать конкретные виды кредитования по закону мы не вправе. Это внутренняя политика банка и мы не вправе туда вмешиваться", – добавил он.

Между тем, по его словам, к этому часу рассматриваются поправки в законы страны в части того, чтобы запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты в случае, если у заемщика есть уже просроченные займы.

Таким образом регулятор надеется ограничить увеличение долговой нагрузки для физических лиц, испытывающих в данный момент временные финансовые сложности.

Он также ответил на вопрос, могут ли установить ограничение на сумму кредитования, условно, не более 2 млн тенге.

"Это вмешательство во внутреннюю политику банка. Поэтому я думаю, что мы здесь будем действовать именно с точки зрения того, что мы будем ограничивать кредитование тех лиц, у которых есть временные финансовые сложности", – добавил Кизатов.

Напомним, еще в январе этого года глава АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, как будет снижаться закредитованность населения Казахстана. Так, по ее словам, для начала будет проведена работа по пересмотру предельного значения годовой эффективной ставки банков для ограничения долговой нагрузки.

Позже Мадина Абылкасымова сообщила, что казахстанцам, у которых уже есть просроченные задолженности, могут ограничить выдачу кредитов.

Добавим, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, согласно информации на сайте, является государственным органом, обеспечивающим надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и развитию финансового рынка, осуществляющим государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2021107-mogut-li-ogranichit-vydachu-zaymov-na-toi-i-svadby-otvetil-finregulyator/