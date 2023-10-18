Чтобы прощали микрокредиты и долги казахстанцам: новый законопроект принял мажилис

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении законопроект, направленный на снижение уровня закредитованности казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Мади Такиев представил законопроекты по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс и сопутствующий законопроект по вопросам налогообложения, разработанный по инициативе депутатов парламента.

"На сегодняшний день одним из актуальных вопросов, который волнует всех нас, является снижение закредитованности населения, для этого необходимо освободить от налогообложения формируемые доходы, когда задолженность физических лиц прощается микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами", – сказал депутат.

Таким образом, по его словам, предлагается стимулировать микрофинансовые и коллекторские организации прощать долги проблемных заемщиков. Для этого их доходы, возникающие при списании, предлагается на три года освобождать от налогообложения.

"В рамках основного законопроекта также предлагается освободить от налогов целевые накопления, перечисляемые детям из доходов Национального фонда.

Также, в случае невозможности уплаты гражданами и юридическими лицами страны государственной пошлины, определенной при обращении в суд, им предоставляются механизмы отсрочки данной выплаты для обеспечения полного использования их конституционного права.

Кроме того, в рамках работы по поэтапному повышению ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию в рамках ЕАЭС планируется повысить ставки акцизов на пивоваренную продукцию с 79 до 90 тенге за литр. А также в рамках основного законопроекта уточнены некоторые нормы действующего Налогового кодекса, касающиеся налогового администрирования", - резюмировал депутат.

Напомним, с марта у казахстанцев с долгами появилась возможность пройти процедуру банкротства, если у них нет возможности обслуживать свои обязательства.

При этом, если размер задолженности перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторами составляет не более 1 600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году) и у человека нет имущества, то он может пройти внесудебную процедуру банкротства. При наличии других видов долгов и имущества гражданин может рассчитывать на судебную процедуру.

По состоянию на 28 сентября казахстанцами подано более 67 тыс. заявок на внесудебное банкротство и более 1 тыс. исковых заявлений на судебное. Всего же за семь месяцев действия механизма банкротами были признаны 3 768 заявителя.

Также если у плательщика есть долги по соцплатежам, его банковский счет могут арестовать. Депутаты предложили смягчить норму, чтобы аресту подвергалась не вся сумма.

Кроме того, в Казахстане предлагают списывать микрокредиты, оформленные мошенниками.

Если гражданина, на которого мошенники оформили онлайн-кредит, признают потерпевшим, то микрофинансовая организация должна будет:

приостановить начисление вознаграждения по такому микрокредиту;

приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по микрокредиту;

приостановить направление в кредитные бюро информации о наличии задолженности клиента по микрокредиту;

направить письменное уведомление клиенту о приостановлении начисления вознаграждения по микрокредиту, взыскания задолженности и проведения претензионно-исковой работы.

Кроме того, из-за участившихся случаев мошенничества казахстанцам дали возможность установить запрет на оформление кредитов и микрозаймов на свое имя.