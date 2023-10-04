Что будет с имуществом осужденного Кайрата Боранбаева, рассказали в Минфине

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, что будет с имуществом недавно осужденного Кайрата Боранбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты сегодня поинтересовались у главы Минфина Ерулана Жамаубаева, куда направят земельный участок в Алматы и миллионы долларов на счетах, принадлежавших Кайрату Боранбаеву.

"Вы же видели закон? Он был принят – по возврату незаконно выведенных активов – если в рамках этого закона, естественно (будут приняты меры – прим. ред.), мы недавно создали специальную компанию. Они будут управлять.

При необходимости мы либо на управление отдадим, либо реализуем деньги, перечислив на специальный счет. Если это деяние или действие не подпадает под действие данного закона, тогда есть процессуальное решение – они тогда передают в госимущество. Мы дальше также будем реализовывать либо отдавать в госуправление", – сказал в ответ министр.

Жамаубаев отметил, что есть определенные процедуры, посредством которых и будет приниматься решение – выставляться или через конкурс, через портал или передаваться в доверительное управление.

"Все это будет прозрачно, естественно", – заверил он.

При этом министр напомнил, что средства в рамках закона по возврату капитала направляются на решение социально-экономических вопросов.

"Так же прозрачно, через решение комиссии. Также может Аудиторская палата проверить. Здесь я не вижу проблем. Важно, чтобы эти деньги вернулись в страну и работали на нее.

Пока не могу сказать, кто возглавит этот фонд. Если по букве закона, то это дочка комитета госимущества и приватизации", – резюмировал глава Минфина.

Напомним, в сентябре апелляционная коллегия вынесла решение по делу Кайрата Боранбаева в Астане. Его приговорили к 6 лет годам лишения свободы вместо ранее отмененного срока в 8 лет.

Дело Боранбаева

Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным: он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники" – соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак – также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначено заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге. В их числе – нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и так далее. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

В сентябре прокурор запросил для Боранбаева новый срок: теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми. В прокуратуре объяснили позже, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.