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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Абайскую область

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Самолет президента
Самолет президента. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 июня, прибыл с рабочей поездкой в Абайскую область, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Сообщается, что в ходе посещения президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомится с работой по тушению пожаров в лесных массивах, проведет заседание оперативного штаба и встретится с родственниками работников лесничества, погибших при пожаре.

Крупный пожар в Абайской области

С прошлой недели на территории Батпаевского лесничества в Абайской области бушует пожар.

К ликвидации огня привлечены спасатели, работники лесного хозяйства, техника. На место направили 4 вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование и сброс воды на очаги возгорания. Также на место пожара были направлены военнослужащие.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев из-за пожара отложил свой визит во Вьетнам, запланированный на 11-13 июня, чтобы лично посетить Абайскую область.

10 июня Юрий Ильин был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Вместо него на этот пост назначен Сырым Шарипханов.

Вчера стало известно о 14 погибших в результате ЧП. Все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы".

Кроме того, сообщалось, что около 50 жителей трех сел Озерского сельского округа Абайской области из-за пожара эвакуировали в здания двух общежитий колледжа в Семее, среди них – 13 детей в возрасте от одного года до 14 лет.

Тем временем, по информации МЧС, в Абайской области ликвидировали основные очаги возгорания. Обстановка в регионе стабилизировалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024257-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-oblast-abay/

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