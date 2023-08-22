Более 500 незаконных решений по выдаче сельхозземель приняли в Казахстане

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С начала 2022 года государству вернули почти 8 млн га сельхозземель. Также было выявлено более 500 незаконных решений об их предоставлении, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Во вторник в правительстве сообщили, что в рамках реализации послания президента Касым-Жомарта Токаева с начала 2022 года государству возвращено 7,8 млн гa неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель.

Так, в госсобственность возвращены земли в следующих регионах:

в Карагандинской области – 1,5 млн га сельхозземель;

в Костанайской – 738 тыс. га;

в Актюбинской – 745 тыс. га;

в Туркестанской – 631 тыс. га;

в Павлодарской – 532 тыс. га.

По республике зарегистрировано 2410 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 5,5 млн га.

По результатам проверок внесены 1597 предписаний на площади 3,1 млн га об устранении нарушений земельного законодательства, 246 материалов на площади 240,9 тыс. га находятся на рассмотрении в судах.

После принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению своих сельхозземель на площади 2,7 млн га.

Наряду с этим по итогам проведенных внеплановых проверок в отношении МИО за законностью принятых решений выявлено 515 незаконных решений МИО о предоставлении сельхозземель на площади 526,3 тыс. га, из которых отменено 135 решений, по оставшимся 380 проводится работа по их отмене.

На сайте правительства говорится, что МИО (местный исполнительный орган) – коллегиальный орган, возглавляемый акимом области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории (на территории которых произошла чрезвычайная ситуация). В Казахстане роль МИО выполняют акиматы.

Напомним, в конце июля прошлого года стало известно, что за шесть месяцев 2022 года в пользу государства вернули 904 тыс. гектаров неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель.

В октябре 2022 года в госсобственность вернули 33 земельных участка, в ноябре – 25 тыс. гектаров в Жетысуской области.

В феврале этого года стало известно, что в государственную собственность был возвращен парк "Южный" в Алматы. Также государству вернули принадлежавшие экс-чиновнику из ВКО земли на 4,8 млрд тенге.

В апреле мы писали, что земли в Алматинской области, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым, тоже вернули в госсобственность.

В июне часть водоема на Терренкуре была возвращена государству в Алматы. Недавно земли на 7 млрд тенге в южной столице решением суда вернули в госсобственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033401-bolee-500-nezakonnyh-resheniy-po-vydache-selhozzemel-prinyali-v-kazahstane/