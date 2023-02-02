Парк "Южный" в Алматы вернули в госсобственность

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В государственную собственность вернули парк "Южный" в Алматы. Ранее с соответствующим обращением выступали горожане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

В Алматы завершена процедура изъятия для госнужд земельного участка парка "Южный".

Напомним, в 2007 году земельный участок в Бостандыкском районе, южнее ул. Си Синхая, восточнее ул. Жарокова был предоставлен в частную собственность.

На одной из встреч акима Алматы Ерболата Досаева с жителями Бостандыкского района жителями города было инициировано обращение о необходимости изъятия данного земельного участка в госсобственность и проведения работ по обустройству парка.

5 октября 2022 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы иск акимата об изъятии земельного участка для госнужд был удовлетворен, сумма компенсации определена в размере 2 338 817 000 тенге.

22 декабря 2022 года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 13 января 2023 года сумма компенсации перечислена ТОО.

В настоящее время Управлением экологии и окружающей среды Алматы готовятся необходимые документы для разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка "Южный".

О том, что участок парка "Южный" в Алматы будет возвращен в собственность города, стало известно в апреле 2021 года. Соответствующее постановление тогда подписал экс-аким города Бакытжан Сагинтаев.

В сентябре 2021 года в парке "Южный" произошло крупное возгорание сухостоя. Фото с последствиями возгорания опубликовали позже в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007810-park-yuzhnyy-v-almaty-vernuli-v-gossobstvennost/