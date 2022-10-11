Более 30 незаконно выданных земельных участков вернули в госсобственность в Казахстане

Земельные участки. Иллюстративное фото: LuPa Creative/Getty Images

33 земельных участка возвращены в госсобственность, сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК. Сотрудники Антикора проводят досудебные расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями.

Антикоррупционной службой начато 10 досудебных расследований по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков в отношении сотрудников социально-предпринимательских корпораций.

Расследования ведутся по представленным материалам Агентства по защите и развитию конкуренции.

Как сообщили в ведомстве, в Астане, Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК Astana, "Тараз", "Сарыарқа" и "Солтүстік".

"Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования земельного и предпринимательского кодексов, которые реализовали проекты, не включенные в перечень приоритетных видов деятельности", — заявили в Антикоре.

В ведомстве рассказали, что в Карагандинской области в период с 2019 по 2021 год акиматами Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева предоставлены СПК "Сарыарқа" 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм законодательства и генеральных планов.

В СКО на основании постановлений акимата Петропавловска предоставлены 6 земельных участков для СПК "Солтүстік". Далее, как отметили в Антикоре, они были переданы застройщикам без проведения торгов.

В Астане и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы 8 и 5 участков соответственно.

"По представлению территориальных департаментов Антикоррупционной службы, акиматами возвращено в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка. Таким образом, предпринятыми мерами предотвращено причинение вреда, охраняемым законом интересам государства", — заявили в Антикоррупционной службе РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992162-bolee-30-nezakonno-vydannyh-zemelnyh-uchastkov-vernuli-v-gossobstvennost-v-kazahstane/