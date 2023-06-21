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Часть водоема на Терренкуре вернули в госсобственность в Алматы

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Терренкур
Терренкур. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Часть водоема на Терренкуре вернули в госсобственность, об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил аким, часть водоема на Терренкуре была в частных руках, но в рамках развития общественных пространств района ее по просьбам жителей вернули в государственную собственность.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции. До конца этого года будет проведен текущий ремонт всего Терренкура.

Кроме того, Досаев сообщил, что для организации мест для досуга и отдыха жителей Медеуского района до конца августа планируется завершить реконструкцию сквера у Государственного музея РК.

Затем в июле начнут приводить в порядок сквер "Журналистов" в микрорайоне "Самал-1" со сроком завершения до конца года. По просьбам жителей в микрорайоне "Алатау" к сентябрю 2023 года будет построен сквер по улице Ибрагимова, заключил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что все строительно-монтажные работы на спорном участке, расположенном на территории терренкура в Алматы, приостановлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025755-chast-vodoema-na-terrenkure-vernuli-v-gossobstvennost-v-almaty/

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