Проблемы с электричеством на западе Казахстана: что планирует делать правительство

Линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава правительства Алихан Смаилов провел совещание по повышению стабильности электроснабжения западного региона, в частности Мангистауской области, сообщает официальный сайт правительства РК.

На совещании был представлен доклад о ходе ремонтных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и принимаемых мерах по стабилизации электроснабжения Мангистауской области в целом.

Так, в рамках этих мер планируется построить на западе страны новые электросетевые объекты, которые усилят Западную энергозону.

"Это позволит свести к минимуму случаи ограничения потребителей, так как даже при отключении энергоблоков МАЭК нехватка электроэнергии будет покрываться по транзиту "Уральск-Атырау-Мангистау", - говорится в сообщении.

Учитывая рост потребления электричества, в Мангистауской области планируют объединить Западную энергетическую систему с Единой энергосистемой Казахстана, построив ЛЭП 500кВ. В планах также запустить проекты новой генерации в Западной зоне.

"Речь идет как о газовых станциях базовой и маневренной генерации, так и о строительстве гибридных станций на основе возобновляемых источников энергии. Параллельно с этим будет проводиться модернизация действующих станций региона", - отметили в правительстве.

Кроме того, Смаилов потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики и таргетировать в качестве целевых сроков 2024-2026 годы, а не 2027-2028 годы, как это планировалось ранее.

Глава кабмина также подчеркнул необходимость до конца года закончить работу по стабилизации электроснабжения региона для предотвращения веерных отключений.

Проблемы с электричеством в Мангистауской области

На прошлой неделе на Мангистауском атомном энергетическом комбинате произошли аварии, из-за чего без света осталась часть Актау. Сообщалось, что из-за отключения электричества люди застряли на несколько часов на аттракционе в жару.

В МАЭК заявили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

С 14 августа в Мангистауской области ввели веерную подачу электричества, то есть в разных районах на несколько часов стали отключать подачу электроэнергии.

Сообщалось также, что после аварии подача электричества практически на все нефтяные предприятия региона находится под ограничением.

Ранее мы рассказывали, как живет регион на фоне проблем с электричеством. Местные предприниматели жалуются, что терпят убытки, на улицах Актау периодически отключаются светофоры, что приводит к большим пробкам, а общественники заявляют о возможном дефиците продовольствия, поскольку магазины не закупают продукты, которые портятся без холодильного оборудования.

При этом местный блогер Азамат Сарсенбаев обратил внимание, что, несмотря на проблемы с электричеством, ночами на многих зданиях Актау используется подсветка.

"На фоне огромных проблем с выработкой электроэнергии в МАЭК, не является ли пиром во время чумы использование дефицитного электричества в подсветке ЖК?

Насколько целесообразно вот так впустую использовать драгоценные ресурсы в виде электричества в городе Актау, когда районы остаются без электричества?" - задался вопросами блогер.

В акимате ответили на его возмущения.

Отметим также, что в начале июля на МАЭК также случилась авария, которая оставила без света часть Атырау. Из-за этого аварийно остановились технологические установки Атырауского НПЗ.

Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

После этого в регион прибыл премьер-министр Алихан Смаилов. Он сообщил, что правительство намерено выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032836-zapadnuyu-energeticheskuyu-sistemu-obedinyat-s-edinoy-energosistemoy-kazahstana/