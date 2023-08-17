Акимат Актау ответил на возмущения блогера о подсветке зданий на фоне проблем с электричеством

Ночной Актау. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев в своем Instagram-аккаунте высказал недовольство подсветкой зданий в городе на фоне проблем с электричеством. В акимате прокомментировали ситуацию.

Азамат опубликовал видеоролик, на котором запечатлен ночной Актау. На кадрах видно, что на многих зданиях используется подсветка, хотя сейчас в регионе проблемы с электричеством - после аварии на МАЭК в Мангистау ввели веерную подачу электроэнергии.

"На фоне огромных проблем с выработкой электроэнергии в МАЭК, не является ли пиром во время чумы использование дефицитного электричества в подсветке ЖК?

Насколько целесообразно вот так в пустую использовать драгоценные ресурсы в виде электричества в городе Актау, когда районы остаются без электричества?" - задался вопросами блогер под постом.

Он призвал акиматы города и региона провести разъяснительную работу с КСК, бизнесменами и главами соцучреждений о бережном потреблении электроэнергии в период ремонтных работ на МАЭК.

Между тем акимат Актау объяснил, почему в городе не отключили подсветку.

"По данному вопросу поясняем, что в ночное время в регионе нет проблем с электроэнергий и ее дефицита. Отдел жилищной инспекции ведет разъяснительную работу с руководителями КСК и ОСИ, а отдел предпринимательства - с владельцами торговых домов на предмет экономии электроэнергии", - заявили в ведомстве.

Проблемы с электричеством в Мангистауской области

На прошлой неделе на Мангистауском атомном энергетическом комбинате произошли аварии, из-за чего без света осталась часть Актау. Сообщалось, что из-за отключения электричества люди застряли на несколько часов на аттракционе в жару.

В МАЭК заявили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

С 14 августа в Мангистауской области ввели веерную подача электричества, то есть в разных районах на несколько часов стали отключать подачу электроэнергии.

Сообщалось также, что после аварии подача электричества практически на все нефтяные предприятия региона находится под ограничением.

Ранее мы рассказывали, как живет регион на фоне проблем с электричеством. Местные предприниматели жалуются, что терпят убытки, на улицах Актау периодически отключаются светофоры, что приводит к большим пробкам, а общественники заявляют о возможном дефиците продовольствия, поскольку магазины не закупают продукты, которые портятся без холодильного оборудования.

Отметим, что в начале июля на МАЭК также случилась авария, которая оставила без света часть Атырау. Из-за этого аварийно остановились технологические установки Атырауского НПЗ.

Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

После этого в регион прибыл премьер-министр Алихан Смаилов. Он сообщил, что правительство намерено выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032776-akimat-aktau-obyasnil-nochnuyu-podsvetku-zdaniy-na-fone-problem-s-elektrichestvom-v-regione/