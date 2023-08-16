Предприниматели из Мангистау заявили об убытках из-за веерного отключения электричества (видео)

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Владельцы малого бизнеса в Мангистауской области подсчитывают убытки из-за веерного отключения света в регионе - его ввели из-за аварии на МАЭК, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в некоторых населенных пунктах области электроэнергии нет по 12 часов в сутки. Слишком жаркая температура в помещении и неработающие холодильники уничтожают товарный вид мороженого и шоколада. О закупе мясных товаров тоже пришлось забыть – население отказывается брать то, что необходимо хранить в холоде.

Хозяйка небольшого магазина в поселке Баскудык Назира Жадыгерова рассказала, что с отключением электроэнергии продажи упали, а некоторые товары испортились. Свет в их поселке отключают как минимум на три часа в сутки.

О том, что убытки никто не возместит, предприниматели знают. Но смириться пока не получается.

"Света в первый день не было 12 часов. Как утром отключили, включили только ближе к ночи. Вчера где-то шесть часов не было. Сегодня вот два часа пока. Вроде обещали, что через три включат, но пока неизвестно.

У нас в поселке если света нет, то и интернет отключается. Продажи резко падают. Никто не может заплатить за товар, ведь с наличными сейчас мало кто ходит", - рассказывает Назира Жадыгерова.

Не лучше обстоят дела в мясных и рыбных лавках. Здесь практически убрали товар с полок. Покупатели берут мало и с четким требованием: свежий завоз.

"За это время убытки составляют примерно 60 тысяч тенге. Сколько это еще будет длиться, неизвестно. Люди из холодильников ничего не берут. Говорят, только свежая если рыба есть. И понемногу, чтобы не хранить", - рассказала жительница Баскудыка Камшат Егембердиева.

В местном акимате помочь жителям не могут. Там тоже сидят без света. Отключения плановые и произошли из-за аварии на заводе МАЭК. Выработка электроэнергии в регионе сократилась вдвое.

Отключения коснулись всех, за исключением социальных объектов. Местные власти надеются исправить ситуацию к концу этой недели.

О компенсации убытков для бизнеса речи никто не ведет. Чиновники надеются на понимание.

"Генерация упала с 550 мегаватт до 245 мегаватт. В результате введены ограничения для всех. В связи с этим я попросил бы жителей региона отнестись с пониманием к данной вынужденной мере. И в связи с этим попросить, чтобы возможно экономно расходовать электроэнергию", - заявил заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.

Чтобы сэкономить электроэнергию, без света сидят нефтедобывающие компании. Свою лепту внес и завод «КазАзот». Там остановили производство, чтобы подавать дополнительные 30 мегаватт в сутки.

К проблеме подключилось и акционерное общество KEGOC. В компании планируют модернизировать линию электропередачи со стороны Атырау, что увеличит пропускную способность. Но сделать это собираются к декабрю, а пережить 35-градусную жару актаусцам нужно уже сейчас.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032619-ubytki-nesut-predprinimateli-v-mangistauskoy-oblasti-iz-za-veernogo-otklyucheniya-elektrichestva-video/