Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Предприниматели из Мангистау заявили об убытках из-за веерного отключения электричества (видео)

Опубликовано:

Мужчина продает овощи
Рынок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Владельцы малого бизнеса в Мангистауской области подсчитывают убытки из-за веерного отключения света в регионе - его ввели из-за аварии на МАЭК, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в некоторых населенных пунктах области электроэнергии нет по 12 часов в сутки. Слишком жаркая температура в помещении и неработающие холодильники уничтожают товарный вид мороженого и шоколада. О закупе мясных товаров тоже пришлось забыть – население отказывается брать то, что необходимо хранить в холоде.

Хозяйка небольшого магазина в поселке Баскудык Назира Жадыгерова рассказала, что с отключением электроэнергии продажи упали, а некоторые товары испортились. Свет в их поселке отключают как минимум на три часа в сутки.

О том, что убытки никто не возместит, предприниматели знают. Но смириться пока не получается.

"Света в первый день не было 12 часов. Как утром отключили, включили только ближе к ночи. Вчера где-то шесть часов не было. Сегодня вот два часа пока. Вроде обещали, что через три включат, но пока неизвестно.

У нас в поселке если света нет, то и интернет отключается. Продажи резко падают. Никто не может заплатить за товар, ведь с наличными сейчас мало кто ходит", - рассказывает Назира Жадыгерова.

Не лучше обстоят дела в мясных и рыбных лавках. Здесь практически убрали товар с полок. Покупатели берут мало и с четким требованием: свежий завоз.

"За это время убытки составляют примерно 60 тысяч тенге. Сколько это еще будет длиться, неизвестно. Люди из холодильников ничего не берут. Говорят, только свежая если рыба есть. И понемногу, чтобы не хранить", - рассказала жительница Баскудыка Камшат Егембердиева.

В местном акимате помочь жителям не могут. Там тоже сидят без света. Отключения плановые и произошли из-за аварии на заводе МАЭК. Выработка электроэнергии в регионе сократилась вдвое.

Отключения коснулись всех, за исключением социальных объектов. Местные власти надеются исправить ситуацию к концу этой недели.

О компенсации убытков для бизнеса речи никто не ведет. Чиновники надеются на понимание.

"Генерация упала с 550 мегаватт до 245 мегаватт. В результате введены ограничения для всех. В связи с этим я попросил бы жителей региона отнестись с пониманием к данной вынужденной мере. И в связи с этим попросить, чтобы возможно экономно расходовать электроэнергию", - заявил заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.

Чтобы сэкономить электроэнергию, без света сидят нефтедобывающие компании. Свою лепту внес и завод «КазАзот». Там остановили производство, чтобы подавать дополнительные 30 мегаватт в сутки.

К проблеме подключилось и акционерное общество KEGOC. В компании планируют модернизировать линию электропередачи со стороны Атырау, что увеличит пропускную способность. Но сделать это собираются к декабрю, а пережить 35-градусную жару актаусцам нужно уже сейчас.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032619-ubytki-nesut-predprinimateli-v-mangistauskoy-oblasti-iz-za-veernogo-otklyucheniya-elektrichestva-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.