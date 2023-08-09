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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область

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Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Самарканда
Касым-Жомарт Токаев в Самарканде. Архивное фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область – первым делом он посетит Экибастузскую ТЭЦ, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область. Рабочая поездка президента начнется с посещения Экибастузской ТЭЦ.

Глава государства также посетит ряд промышленных, социальных объектов региона.

Напомним, в конце ноября 2022 года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла. В городе был объявлен режим ЧС, который отменили лишь 8 декабря.

В феврале первый зампремьера Роман Скляр заявил, что в аварии на теплоэлектроцентрали Экибастуза провинились все – начиная с него как куратора отрасли энергетики, и заканчивая рабочими этой станции.

18 февраля на ТЭЦ в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация. В апреле Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе больше не будет.

Позже президент на совещании в Доме правительств обратился к первому зампремьера, заявив, что повторение кризиса в Экибастузе недопустимо.

"Что касается модернизации Экибастузской ТЭЦ, подготовки к следующему отопительному сезону, все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок. Роман Скляр, слышите меня, да? Повторение кризисной ситуации недопустимо", – заявил тогда Токаев.

В конце июня министра энергетики Алмасадама Саткалиева подвергли критике в мажилисе. Там отметили, что министр ни разу не посетил проблемные ТЭЦ в Казахстане. В ответ Саткалиев дал обещание, что посетит данные объекты, в том числе Экибастузскую ТЭЦ – в августе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031794-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-pavlodarskuyu-oblast/

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